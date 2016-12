Tòa phúc thẩm y án blogger Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù

Hôm 26/12, tòa án cấp cao thuộc khu vực Đà Nẵng đã giữ nguyên phán quyết của toà án Khánh Hoà, phạt blogger Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù theo điều 88 của Bộ Luật hình sự Việt Nam, về tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Trong phiên sơ thẩm vào ngày 23/8/2016, tòa án tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù, và người anh em họ Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù theo điều 88 của Bộ luật hình sự. Thiên An không kháng án.

Theo Facebook của luật sư Võ An Đôn - người bào chữa cho Duy, phiên phúc thẩm chỉ kéo dài 80 phút và bản án đã được chuẩn bị sẵn: “Phiên tòa diễn ra trong thời gian ngắn từ 8 giờ đến 9 giờ 20 thì kết thúc, sau 5 phút nghị án, tòa tuyên bản án dài 10 trang giấy A4 đã đánh máy sẵn từ trước.”

Cũng theo Facebook của luật sư Võ An Đôn, Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An trước đây thường xuyên lên Facebook bình luận và viết bài nói về những mặt trái, bất công của xã hội như tình trạng cán bộ tham nhũng, đạo đức xuống cấp, xã hội trì trệ chậm phát triển, tuyên truyền không đúng sự thực, và những điều làm dân chúng sợ hãi.

Ngày 17/4/2015, Nguyễn Hữu Thiên An dùng sơn vẽ lên tường trụ sở Công an phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, dòng chữ “#40 năm quá đủ #ĐMCS”. Ngày 30/8/2015, An bị khởi tố và bắt giam theo Điều 88 Bộ luật hình sự.

Đến ngày 27/11/2015, Nguyễn Hữu Quốc Duy bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố và bắt giam cùng tội danh.

Ngay sau phiên sơ thẩm vào tháng 8, 2016, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã ra tuyên bố quan ngại sâu sắc về việc Tòa án Việt Nam kết tội Thiên An và Quốc Duy và kêu gọi Chính phủ Việt Nam thả tự do vô điều kiện hai cá nhân này cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác.

Toà đại sứ Mỹ còn yêu cầu Hà Nội hãy cho phép tất cả công dân được bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. Tuyên bố này nói thêm “thật đáng lo ngại khi nhà chức trách Việt Nam sử dụng các điều khoản hình sự để trừng phạt các cá nhân chỉ thực hiện quyền tự do biểu đạt và hội họp ôn hòa.