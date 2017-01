Tết đến, ước nguyện đầu năm của người Việt tha hương là gì?

Như vậy là người Việt ở Hoa Kỳ cũng như khắp nơi lại đón Tết mừng xuân tha hương năm thứ 42, dù có vui song chắc chắn không thể có niềm vui trọn vẹn với đầy đủ hương vị Tết như những cái Tết trước năm 1975 tại quê nhà.

Nhìn về Quê Mẹ Việt Nam, qua các phương tiện truyền thông, người Việt hải ngoại được thấy phần nào quang cảnh vui xuân đón Tết của đồng bào ta tại quê nhà. Nếu cứ nhìn bề ngoài một cách tổng thể, thì dường như họ đã được hưởng những cái Tết no đủ, vui tươi thoải mái. Thế nhưng, nếu đi sâu hơn vào đời sống thực tế, những gì chúng ta thấy là cảnh trái ngược và cách biệt giữa cảnh ăn Tết của số đông người dân cùng khổ, với cảnh ăn Tết của các “quan cách mạng vô sản”, thịnh soạn, xa hoa, đầy tính phô trương hãnh tiến của hầu hết giai cấp cán bộ đảng viên cộng sản lớn bé, có chức, có quyền, lắm bạc nhiều tiền, từ trung ương đến các địa phương; và các giai cấp tư bản mới ăn theo, cấu kết với nhau thành những giai cấp độc quyền làm giàu, độc quyền thống trị và áp bức, bóc lột các giai cấp khác trong xã hội Việt Nam ngày nay. Đó là những đại gia “tư bản đỏ”, “tư bản xám” và “tư bản đen” dám bỏ ra hàng tỷ, hàng trăm triệu để mua một cây cảnh, một con chó quý và các đồ trang trí trong những ngày Tết; những bữa tiệc hàng chục triệu để thông qua các hợp đồng béo bở hay ký những quyết định thuộc thẩm quyền có lợi cho đối tác để ăn chia lợi nhuận.

Chung cuộc, những ngày Tết trong 42 năm qua, cũng như cái Tết Đinh Dậu 2017 này, không chỉ người Việt hải ngoại đã không còn được vui xuân đón Tết trọn vẹn nơi đất khách quê người, mà ngay cả đồng bào Việt Nam trong nước, nhất là đa số người dân lao động nghèo khó, cũng không được vui xuân đón Tết trọn vẹn. Những ngày Tết vừa qua đã là dịp cho giai cấp thống trị độc quyền phô trương sự giàu có, nhưng đồng thời đã phô bày bộ mặt phồn hoa giả tạo, nhằm che đậy một xã hội băng hoại toàn diện, đầy rẫy bất công và sự cách biệt giàu nghèo ngày càng sâu sắc giữa thiểu số giai cấp thống trị độc quyền CSVN và tuyệt đại đa số nhân dân bị trị.

Vì vậy, để có những ngày Tết trọn vẹn cho mọi người, mọi nhà, mọi giai cấp trong khung cảnh một xã hội công bình, điều tiên quyết vẫn phải là đẩy mạnh cuộc đấu tranh nhiều mặt, từ nhiều phía, trong cũng như ngoài nước, để bằng mọi cách và bằng mọi giá sớm triệt tiêu chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN, dân chủ hóa đất nước. Nhân dân Việt Nam trong nước không có sự chọn lựa nào khác hơn, nếu đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn ngoan cố không chịu tự chuyển đổi qua chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng theo đúng ý nguyện của nhân dân và chiều hướng thời đại không thể đảo ngược là “dân chủ hóa toàn cầu”.

Chính vì vậy mà đầu năm Đinh Dậu 2017 người Việt hải ngoại có ước nguyện chung cho đồng bào Việt Nam trong nước sớm thoát ách độc tài cộng sản vô cảm, vô thần, vô đạo đức và bất nhân và sớm được sống dưới một chế độ dân chủ đích thực, để các nhân quyền và dân quyền căn bản được tôn trọng bảo vệ và thực thi, để mọi người dân thế hệ hiện tại cũng như tương lai có được một đời sống tự do, ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với nhân phẩm và cương vị của con người.

Nhưng để biến ước nguyện chung thứ nhất vừa nêu thành sự thật, trong những ngày đầu năm Đinh Dậu 2017, chúng ta cũng cần có ước nguyện chung thứ hai, cho các tổ chức Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở hải ngoại biết đoàn kết yêu thương nhau hơn, để xây dựng, củng cố, phát triển các cộng đồng của mình, tăng cường đoàn kết, và nâng cao uy tín trong lòng các quốc gia bản xứ. Như thế là vì giữa hai ước nguyện chung này có mối quan hệ nhân quả khăng khít. Các Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở hải ngoại có đoàn kết, vững mạnh và uy tín thì mới có thế và lực thực hiện thành công hai nhiệm vụ chủ yếu: một là góp phần thúc đẩy tiến trình Dân chủ hóa cho Quê Mẹ Việt Nam mau kết thúc; hai là hội nhập và thăng tiến toàn diện các Cộng đồng Người Việt Quốc gia tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại đến phồn vinh, trong hiện tại cũng như cho các thế hệ con cháu Việt Nam tương lai.

Là người Việt tha hương trên đất nước Hoa Kỳ đã 42 Mùa Xuân qua, chúng ta đã được quốc gia vĩ đại này cưu mang và cho cơ hội xây dựng một cuộc sống mới trong tự do, ấm no, hạnh phúc, được thụ hưởng và thăng tiến mọi mặt. Và vì vậy lời nguyện ước chung thứ ba của chúng ta trong những ngày đầu năm mới này là ước mong và nguyện cầu cho nền kinh tế tài chánh Hoa Kỳ được tiếp tục phát triển để người dân Hoa Kỳ luôn được sống trong hòa bình, ổn định ấm no và hạnh phúc.

Trên đây là những ước nguyện lâu dài cho cả năm mới Đinh Dậu này và cho cả những năm tới. Nhưng ngay lúc này, riêng đối với người Việt tha hương chúng ta, còn có một ước nguyện khẩn thiết hơn cho tất cả những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam trong nước, vì tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và chủ quyền lãnh thổ lãnh hải cũng như tài nguyên của đất nước trước họa xâm lăng của ngoại bang, mà bị chế độ độc tài toàn trị CSVN cầm tù, tước đoạt những ngày xuân và cả tuổi xuân của họ. Chúng ta ước mong họ luôn luôn vững tin rằng sự hy sinh của họ hôm nay đang góp phần rất quan trọng tạo dựng những mùa xuân dân tộc tươi đẹp mai hậu; trong đó, không chỉ có giai cấp thống trị độc quyền cộng sản được vui xuân đón Tết, mà mọi giai tầng xã hội đều được hưởng những cát Tết trọn vẹn, sum họp, vui tươi hạnh phúc trong một đất nước tự do, thanh bình và một xã hội công bằng nhân ái.

* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.