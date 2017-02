Syria: Tấn công tự sát bằng xe bom làm 35 người chết

Một vụ đánh bom xe tự sát đã giết chết ít nhất 35 người và làm bị thương nhiều người khác trong một ngôi làng Syria gần thị trấn al-Bab, chỉ một ngày sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh nổi dậy chiếm được phần lớn thị trấn chiến lược này từ tay Nhà nước Hồi giáo.

Vụ đánh bom hôm thứ Sáu nhằm vào một chốt kiểm soát an ninh của phe đối lập tại làng Sousian, giết chết nhiều dân thường cùng với các lực lượng đối lập.

Khi đó có nhiều người tụ tập tại chốt an ninh xin phép được trở về thị trấn al-Bab, nơi mà nhiều tháng qua bị tàn phán nặng nề.

Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy đã chuyển vào thị trấn hôm thứ Năm sau khi các chiến binh Hồi giáo Nhà nước rút lui, kết thúc cuộc chiến tại thành trì của IS, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm hoạt động Syria.

Ông Fikri Isik, Bộ trưởng Quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ nói với hãng tin Anadolu do nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ quản lý rằng: "Hiện nay, hầu như cả thị trấn al-Bab đang nằm dưới sự kiểm soát và một cuộc hành quân càn quét vẫn đang tiếp diễn."

Các phiến quan IS được cho là đang tiến về phía Nam nơi có các khu vực thuộc lãnh thổ Syria do IS chiếm giữ. Một số ít rải rác các phiến quân IS đang trú ẩn trong khu dân cư, theo tin từ thị trấn.

Một nhóm giám sát Syria cho biết các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang hành quân từ khu dân cư này đến khu dân cư khác để chiếm giữ thị trấn al-Bab.