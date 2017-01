Phim ‘La La Land’ dẫn đầu với 14 đề cử Oscar

Bộ phim nhạc kịch lãng mạn "La La Land" hôm 24/1 dẫn đầu đề cử giải thưởng điện ảnh Oscar với 14 đề cử, trong đó có đề cử giải thưởng cao nhất cho hạng mục phim hay nhất cùng những đề cử diễn viên xuất sắc nhất cho hai ngôi sao chính của bộ phim, Ryan Gosling và Emma Stone.

Phim này sẽ cạnh tranh với phim khoa học viễn tưởng "Arrival" có 8 đề cử, phim chiến tranh "Hacksaw Ridge"; phim viễn tây thời hiện đại "Hell or High Water"; và những phim bi kịch gồm "Manchester by the Sea", "Moonlight", "Hidden Figures", "Lion" và "Fences."

14 đề cử của "La La Land" cho danh hiệu cao nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh sánh ngang với kỷ lục nắm giữ bởi phim bom tấn "Titanic" năm 1997 và phim "All About Eve" năm 1950.

Ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất, Ryan Gosling sẽ cạnh tranh với Casey Affleck, người thủ vai một người cha đau khổ trong phim "Manchester by the Sea"; cũng như so tài với ngôi sao Denzel Washington của phim "Fences", với diễn viên người Anh Andrew Garfield của "Hacksaw Ridge" và với Viggo Mortensen trong phim "Captain Fantastic."

Khác biệt quan trọng của năm nay so với năm 2016 và năm 2015 là có bảy người da màu nằm trong số những diễn viên được đề cử, và bốn trong số chín bộ phim được đề cử cho phim hay nhất mang những cốt truyện của người Mỹ gốc Phi hoặc người Ấn.

Năm ngoái, tất cả 20 đề cử diễn xuất đều thuộc về những diễn viên người da trắng. Việc này đã gây ra một phản ứng dữ dội trên mạng xã hội với hashtag #OscarsSoWhite trong năm thứ nhì liên tiếp.

Người dẫn chương trình hài Jimmy Kimmel sẽ dẫn chương trình lễ trao giải Oscar tại Hollywood vào ngày 26 tháng 2.