Ông Trump đề cử ai lãnh đạo hải quân Mỹ?

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử ông Philip Bilden, một cựu nhân viên tình báo quân sự với nhiều kinh nghiệm về châu Á, nhất là Trung Quốc, và từng lãnh đạo công ty góp vốn tư nhân, lãnh đạo hải quân Hoa Kỳ. Nay ông Bilden cần phải được thượng viện chuẩn thuận.



Quyết định này được đưa ra hôm 25/1, hai ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ cản Bắc Kinh chiếm giữ lãnh thổ trong hải phận quốc tế ở biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc từng tuyên bố rằng hành động như vậy có thể dẫn tới một “cuộc chiến toàn diện”.



Trước thông báo trên, ông Bilden trở thành ứng viên hàng đầu so với người trước đó được coi sẽ nhận đề cử là cựu dân biểu Mỹ Randy Forbes, một quan chức mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc, từng làm chủ tịch Chủ tịch Tiểu ban Lực lượng và Sức mạnh trên biển thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ.



Một tuyên bố của Nhà Trắng miêu tả ông Bilden là “một lãnh đạo doanh nghiệp hết sức thành công, một cựu nhân viên tình báo quân sự và một lãnh đạo về an ninh mạng tại Trường Chiến tranh Hải quân”.



Thông cáo trên còn nói rằng ông sẽ “mang tới sự lãnh đạo chiến lược, kỷ luật đầu tư, kinh nghiệm về mạng và khu vực châu Á tới lực lượng hải quân”.



Tuyên bố của Nhà Trắng dẫn lời ông Bilden nói rằng “duy trì sức mạnh, sự sẵn sàng và khả năng của lực lượng hàng hải là điều sống còn đối với an ninh quốc gia của chúng ta”.



Ông cũng nói rằng nếu được chuẩn thuận, ông sẽ đảm bảo rằng lực lượng do mình lãnh đạo sẽ “có đủ các nguồn lực để bảo vệ quyền lợi của chúng ta trên khắp thế giới, cũng như hậu thuẫn các đồng mình của chúng ta”.



Hãng tin Reuters dẫn lời cựu đô đốc hồi hưu của Mỹ James Stavridis, người cũng từng chỉ huy trong NATO, nói rằng ông Bilden là một lựa chọn xuất sắc.



Ông Stavridis nói rằng ông Bilden “rất hiểu biết về Trung Quốc” và “nhiều lần nói với tôi về sự cần thiết phải có một cách tiếp cận cứng rắn về biển Đông”.



Ông Trump từng cam kết sẽ gia tăng số tàu chiến của hải quân Hoa Kỳ từ con số hiện tại là 290 lên 350 tàu. Động thái này được coi là nhằm chống lại sự trỗi dậy nhanh chóng về mặt quân sự của Trung Quốc ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.