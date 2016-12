Ông Trump bổ nhiệm thêm hai người nữa vào những chức vụ quan trọng

Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm thứ Ba bổ nhiệm một người dày dạn kinh nghiệm từ thời Tổng thống George W. Bush vào nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông và một người từ Tổ chức Trump để thương thuyết những thoả thuận quốc tế.

Thomas Bossert sẽ trở thành trợ lý tổng thống đặc trách an ninh nội địa và chống khủng bố. Một thông cáo từ nhóm chuyển tiếp của ông Trump cho biết ông Bossert sẽ cố vấn cho tổng thống về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, chống khủng bố và an ninh mạng, và điều phối quá trình của Nội các soạn thảo và thi hành chính sách trong những lĩnh vực này.

Vị trí này "đang được nâng tầm và được khôi phục trở lại tư cách độc lập của nó bên cạnh cố vấn an ninh quốc gia," thông cáo nói. Những nhà hoạch định chính sách từ lâu đã tranh luận về việc liệu những chức vụ an ninh quốc gia như vậy có nên hoạt động độc lập với Tòa Bạch Ốc hay không.

Ông Bossert sẽ làm việc chặt chẽ với người được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, Trung tướng hồi hưu Michael Flynn. Ông Bossert hiện là chủ tịch công ty tư vấn quản lý rủi ro CDS. Trước đây ông từng làm phó trợ lý tổng thống về an ninh quốc gia dưới thời ông Bush.

Tổng thống đắc cử cũng bổ nhiệm một trong những cố vấn chính của ông về quan hệ Mỹ-Israel làm đại diện đặc biệt cho những cuộc đàm phán quốc tế. Jason Greenblatt từng làm việc cho Tổ chức Trump suốt hơn hai thập niên qua và hiện là phó chủ tịch điều hành và giám đốc pháp lý.

Trong thông cáo này, ông Trump nói ông Greenblatt "có bề dày thành tích thương lượng những giao dịch đáng kể, phức tạp thay mặt tôi," và có chuyên môn trong việc "đưa các bên lại với nhau và xây dựng sự đồng thuận ở những chủ đề khó và nhạy cảm."

Ông Trump gần đây đã bổ nhiệm một cố vấn khác của ông về Israel, David Friedman, làm đại sứ Mỹ ở Israel.

Cánh Tây Tòa Bạch Ốc của ông Trump đang dần hình thành nhiều trung tâm quyền lực. Chánh văn phòng Reince Priebus và cố vấn cao cấp Steve Bannon sẽ làm việc như "những đối tác bình đẳng," theo lời ông Trump, và cố vấn Kellyanne Conway dự kiến cũng sẽ có quyền tự chủ. Con rể có nhiều ảnh hưởng của ông Trump, Jared Kushner, cũng sẽ có một đường dây liên lạc trực tiếp với tổng thống.

Ông Trump lâu nay vẫn khơi lên sự ganh đua giữa nhân viên của ông trong lĩnh vực kinh doanh và trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Nhưng làm như vậy trong Tòa Bạch Ốc có thể gieo rắc sự khó hiểu và làm chậm quá trình đưa ra quyết định.

Tổng thống đắc cử đang dành những ngày nghỉ lễ tại khu nghỉ dưỡng của ông ở bang Florida, nơi ông vẫn đều đặn tổ chức những cuộc họp với những nhân viên cao cấp, cố vấn và giám đốc điều hành công việc kinh doanh của mình. Một số chức vụ chủ chốt trong chính phủ của ông vẫn còn bỏ trống; nhóm chuyển tiếp của ông nói ông sẽ trám đầy những vị trí này trong những ngày tới.