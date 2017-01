Mỹ trấn an Afghanistan về cam kết của Mỹ dưới chính quyền Trump

Một nhà ngoại giao cao cấp đã trấn an giới lãnh đạo Afghanistan rằng cam kết của Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ đất nước bị chiến tranh tàn phá này tiến tới hoà bình, thịnh vượng và an ninh còn được đào sâu hơn dưới chính quyền mới của Mỹ do Tổng thống tân cử Donald Trump lãnh đạo.

Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon đã lên đường sang Kabul hôm thứ Bảy 7/1. Tại đây, ông sẽ hội kiến cùng Tổng thống Ashraf Ghani, người cầm đầu chính phủ Afghanistan Abdullah Abdullah và các giới chức chính phủ cấp cao khác.

Sau cuộc hội kiến, ông Shannon nói với báo chí rằng mục tiêu của chuyến thăm của ông là để nêu bật quan hệ đối tác mạnh mẽ mà hai nước đã xây dụng được trong 8 năm nhiệm kỳ Tổng thống Obama.

Ông khẳng định:

“Cam kết của chúng tôi đối với Afghanistan không chấm dứt vào ngày 20/1 khi ông Trump lên nhậm chức Tổng thống, mà ngược lại, chỉ có thể được củng cố hơn nữa và tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ này thì ai cũng rõ.”

Hiện không rõ liệu Tổng thống tân cử Donald Trump có kế hoạch nào cho các hoạt động của Mỹ ở Afghanistan hay không, một cuộc chiến mà bây giờ đã trở thành chiến tranh kéo dài lâu nhất của Mỹ.