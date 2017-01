Cuộc chiến ‘Obamacare’ sắp nổ ra ở Quốc hội Mỹ

Cuộc đôi co về một trong những thành tựu mang dấu ấn của Tổng thống Obama và di sản do ông để lại đã bùng nổ hôm thứ Tư 4/1. Phe Cộng hòa thề sẽ đảo ngược Luật Chăm sóc Sức khỏe Giá phải chăng đang giúp 20 triệu công dân Mỹ có bảo hiểm y tế. Sự kiện hai phe họp riêng rẽ ở Quốc hội phản ánh lập trường đối nghịch công khai giữa hai đảng về luật này. Từ trụ sở Quốc hội, thông tín viên Katherine Gypson của đài VOA gởi về bài tường trình, do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.

Một diễn biến bất thường xảy ra ở Quốc hội khi Tổng thống sắp từ nhiệm và Phó Tổng thống mới đắc cử triệu tập đảng của họ để đối đầu nhau trong trận chiến đầu tiên của chính quyền ông Trump.

Hai cuộc họp chiến lược riêng rẽ là một chỉ dấu về cuộc chiến quyết liệt sắp tới. Phó Tổng thống tân cử Mike Pence nói với các đại biểu Cộng hòa ở Hạ viện rằng các bước đầu tiên để đảo ngược luật chăm sóc y tế ‘Obamacare’ sẽ sớm được xúc tiến.

"Cuộc chiến sẽ bắt đầu ngay trong ngày đầu tiên và trước khi ngày này kết thúc. Chúng tôi đoán Tổng thống tân cử sẽ hành động ngay khi bước vào Phòng bầu dục."

Nhưng phe Dân chủ rời phiên họp chiến lược của họ với thái độ tự tin rằng họ được sự ủng hộ của cử tri.

Dân biểu Elijah Cummings của Ðảng Dân chủ nói:

"Tổng thống đã chỉ rõ rằng công luận đứng về phía chúng tôi và nếu theo dõi kết quả của hầu hết các cuộc thăm dò, chúng ta sẽ thấy người dân không muốn huỷ bỏ Obamacare."

Tòa Bạch Ốc khuyến cáo phe Cộng hòa rằng những bước đầu tiên sẽ khó thực hiện hơn họ tưởng.

Phát ngôn viên Josh Earnest của Tòa Bạch Ốc phát biểu:

"Có một sự khác biệt giữa việc tung ra một lời hứa hẹn để lung lạc công luận trong chiến dịch vận động tranh cử, với việc thực thi lời hứa đó một khi thực sự đảm trách nhiệm vụ cai trị đất nước vĩ đại nhất thế giới này."

Giữa lúc các buổi họp đang diễn ra, Tổng thống đắc cử Donald Trump lại làm cho tình hình càng thêm bất định khi ông dùng trang mạng Twitter để kêu gọi phe Cộng hòa hãy quy cho phe Dân Chủ về bất cứ thất bại trong hệ thống chăm sóc y tế.

Các đảng viên Cộng hòa hoan nghênh việc ông Trump dùng Twitter để nói lên quan điểm của ông.

Dân biểu Chris Collins của Ðảng Cộng hòa phát biểu:

"Tổng thống tân cử có cách để thông đạt trực tiếp với người dân Mỹ và đó là tính cách độc đáo của nhiệm kỳ Tổng thống của ông."

Trong khi đó các nghị sĩ Dân chủ ở Thượng viện nhất định dùng những phản ứng tức thời về nhiều vấn đề mà ông Trump tải lên Twitter, như một cơ hội để “dùng gậy ông đập lưng ông.”

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Ðảng Dân chủ nói:

"Các thành viên Đảng Cộng hoà nên ngưng làm trò hề về các chương trình phúc lợi cho dân như Medicare, Medicaid và chăm sóc sức khỏe. Họ đã lâm vào ngõ bí."

Phe Cộng hòa nói các đảng viên Đảng Cộng hoà thay vào đó, hãy thực hiện lời hứa của chính ông Trump trên Twitter, rằng ông hậu thuẫn các chương trình chăm sóc y tế khác của chính phủ.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Ðảng Dân chủ nói:

"Trước khi Quốc hội phí phạm thời giờ, ông Donald Trump phải tuyên bố công khai, có thể bằng tin nhắn Twitter, nói rõ rằng Donald Trump sẽ phủ quyết bất kỳ luật nào cắt phúc lợi y tế Medicare, Medicaid và An sinh xã hội."

Điều chắc chắn duy nhất, là khi mọi chuyện đã lắng xuống, cả hai đảng sẽ tìm cách đổ lỗi cho phía bên kia và tuyên bố thắng lợi về phe mình.