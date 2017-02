Gần 100 công ty công nghệ chống lệnh TT Trump

Gần 100 công ty, 2 tiểu bang và 2 cựu Ngoại trưởng Mỹ đã nộp đơn lên Tòa phúc thẩm khu vực 9 ở San Francisco để chống lại lệnh cấm tạm thời của Tổng thống Donald Trump đối với những người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Hôm thứ Hai, một nhóm các đảng viên Dân chủ nổi tiếng, trong đó có hai cựu ngoại trưởng – ông John Kerry và bà Madeleine Albright -- đã kêu gọi tòa án tiếp tục chặn lệnh cấm, với tranh luận rằng lệnh cấm này “được lập ra thiếu thận trọng, khó thực thi và được giải thích không thỏa đáng”.

Những người nộp đơn nói: “Chúng tôi cho rằng sắc lệnh rốt cục sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia Hoa Kỳ, chứ không làm cho chúng ta an toàn hơn”. Điều này trái ngược với lập luận của ông Trump nói lệnh cấm sẽ tăng cường an ninh quốc gia.

Ngoài ra, 97 công ty công nghệ cao, bao gồm cả những đại công ty ở thung lũng Silicon như Apple, Facebook, Google, Microsoft và Twitter, đã đệ đơn vào cuối ngày Chủ nhật lên tòa án khu vực 9, ủng hộ vụ kiện chống lại lệnh cấm du hành.

Cuối tuần qua, Thẩm phán James Robart của Tòa sơ thẩm ở bang Washington đã tạm thời chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump tạm ngưng cho người tị nạn và những người từ 7 quốc gia Hồi giáo là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, vào Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật, tòa phúc thẩm đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trump đòi khôi phục lại lệnh cấm du hành.