'Bom Mẹ' gặp đối thủ

Quả bom mệnh danh là “Mẹ của các loài bom” có thể là vũ khí quy ước lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ, nhưng không phải là quả bom không hạt nhân lớn nhất trên thế giới.

Danh xưng ấy thuộc về quả bom mệnh danh là “Cha của các loại bom” (Father of all Bombs- viết tắt là FOAB) do Nga chế tạo. Tin cho biết quả bom của Nga nặng gấp 4 lần “Bom Mẹ” mà tên chính thức là “GBU-43/B - MOAB”.

FOAB là một loại bom khác hẳn. Trong khi MOAB là một vũ khí quy ước, FOAB là một loại bom áp nhiệt, có nghĩa là nó dùng khí oxy trong khí quyển để tăng sức công phá.

Theo tạp chí Business Insider, FOAB phát nổ trên không trung với một hợp chất nhiên liệu và không khí mà theo Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA), sẽ tạo ra một làn “sóng áp nhiệt” cũng như một khoảng trống có thể “xé toạc lá phổi.”

Ngay cả khi không bắt lửa, nó cũng đã rất độc và có khả năng gây tử vong cho bất cứ ai tiếp xúc với nó, theo DIA.

Hãng tin Reuters cho biết đường kính của vụ nổ bom FOAB là khoảng 300 mét, và vụ nổ được đánh giá là tương đương với 44 tấn TNT.