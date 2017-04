Kết quả thả 'Bom Mẹ': 36 IS chết; phá hủy kho vũ khí

Afghanistan nói quả bom khổng lồ do một máy bay chiến đấu Mỹ thả xuống hôm thứ Năm đã giết chết 36 thành viên của nhóm Nhà Nước Hồi giáo và phá huỷ một kho vũ khí lớn.

Một thông báo do Bộ Quốc phòng Afghanistan công bố hôm 14/4 cho biết không có thường dân nào bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Quả bom GBU-43 nặng 10.000 kg, được mệnh danh là “mẹ của tất cả các loại bom” (Mother of all bombs,viết tắt là MOAB), được thả xuống một hệ thống hầm trú ẩn của Nhà Nước Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar ở vùng tây-bắc Afghanistan hôm 13/4.

Văn phòng Tổng thống Ashraf Ghani nói vụ thả bom xảy ra trong một chiến dịch phối hợp với các Lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan.

Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết thêm rằng các lực lượng Afghanistan cũng đang hợp tác với sứ mạng NATO hỗ trợ cho Afghanistan chống các nhóm khủng bố khác.

Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai mạnh mẽ lên án việc thả bom “mẹ của các loại bom” tại đất nước ông.



Ông Karzai viết trên trang Twitter: “Tôi cực lực lên án, bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất việc quân đội Hoa Kỳ thả vũ khí mới nhất, quả bom không hạt nhân lớn nhất, xuống lãnh thổ Afghanistan.”

Ông viết tiếp: “Đây không phải là chiến tranh chống khủng bố mà là việc sử dụng sai trái đất nước chúng tôi cho một cuộc thí nghiệm vô nhân đạo và tàn bạo để thử vũ khí mới, nguy hiểm. Mọi sự tuỳ thuộc nơi chúng ta, người Afghanistan, phải ngăn chặn người Mỹ làm điều đó.”

Đại tướng John Nicholson, Tư Lệnh hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan hôm thứ Sáu nói rằng quyết định của ông triển khai quả bom MOAB được đưa ra trong khi tham khảo ý kiến của các giới chức ở Washington, và theo ông đây là một quyết định có tính chiến thuật. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, ông Nicholson nói: “Đây là một vũ khí thích hợp nhắm vào một mục tiêu thích hợp.”

Tướng Nicholson nói các phần tử cực đoan IS ở Afghanistan đã gia tăng sử dụng các đường hầm và các hang động dưới mặt đất để “củng cố hệ thống phòng thủ”, ông nói thêm rằng “đây là số lượng vũ khí thích hợp để giảm thiểu những chướng ngại và duy trì đà tiến của chiến dịch chống khủng bố.”