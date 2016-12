Bất mãn cá nhân là nguyên nhân vụ giết quan chức Yên Bái

Bất mãn về vấn đề nhân sự là nguyên nhân của vụ nổ súng làm chết 3 quan chức tỉnh Yên Bái hồi tháng 8.

Theo báo chí Việt Nam, hôm 26/12, Công an tỉnh Yên Bái đã họp báo cho biết kết quả cuộc điều tra vụ nổ súng hôm 18/8.

Trong vụ này, công an xác định một người đàn ông tên là Đỗ Cường Minh đã bắn chết hai quan chức hàng đầu của tỉnh là ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy; và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái.

Ông Đỗ Cường Minh là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. Người ta cho là ông Minh đã tự sát sau khi bắn chết hai quan chức.

Công an Yên Bái nói họ “đã đình chỉ điều tra vụ án với lý do thủ phạm gây ra vụ án là Đỗ Cường Minh đã chết”. Họ nhận định rằng “bất mãn, bức xúc cá nhân trong việc bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái” đã dẫn đến việc ông Minh bắn chết hai ông Cường và Tuấn. Công an nói động cơ gây án của ông Minh “không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái”.

Các tin tức trước đây cho biết ông Đỗ Cường Minh dự kiến được bố trí giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm sau khi sáp nhập chi cục lâm nghiệp vào chi cục kiểm lâm.

Thông tin tại cuộc họp báo cũng cho hay công an thu giữ trong phòng ông Tuấn một chiếc cặp bên trong có 50 triệu đồng, két sắt bên trong có 100.000 đôla Mỹ, 1,5 tỉ đồng và một số nhẫn chưa rõ giá trị.

Bình luận về các thông tin từ cuộc họp báo, luật sư Trần Quốc Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA:

“Không có ai nghe người đi sát nhân đó có phản ứng gì. Làm sao mà nỗi bức xúc dẫn đến việc giết hai người mà không bộc lộ ra để mọi người biết thì cái đó cũng là một cái không bình thường với một quan hệ xã hội. Một cái quan hệ thứ hai nữa là bảo rằng trong tủ sắt của ông chủ tịch HĐND, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy có 100.000 đôla, bảo rằng đó là tiền do gia đình tích cóp bao nhiêu năm thì nghe cũng hơi khiên cưỡng. Nếu có khả năng điều tra thì điều tra khả năng tích cóp ra làm sao. Tôi biết rằng lương của mấy người đó cỡ chừng trên 10 triệu một chút. Không biết có nguồn thu nào, số tiền đó trên 100.000 đôla, hơn hai tỉ, số tiền so với Việt Nam cũng là số tiền khá lớn”.