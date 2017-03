Anh xem xét lại an ninh tại quốc hội

Anh sẽ xem xét lại tình hình an ninh tại quốc hội nước này, sau khi xảy ra vụ tấn công chết chóc tuần trước làm bốn người chết, trong đó có một cảnh sát.



Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd hôm 26/3 nói với BBC rằng vấn đề an ninh ở quốc hội sẽ được xem lại, nhưng việc bảo đảm an toàn tại đó luôn được đánh giá thường xuyên.



Bà Rudd lên tiếng như vậy sau khi xuất hiện những lời chỉ trích rằng cổng vào dành cho các phương tiện cơ giới đã để mở khi xảy ra khi Khalid Masood thực hiện vụ tấn công.



Tờ The Times cho đăng tải một đoạn video trong đó cho thấy rằng không ai bảo vệ cửa vào quốc hội trong khi một cảnh sát được ứng cứu.



Quan chức Anh không bác bỏ hay thừa nhận về chi tiết này, theo Reuters, cho tới khi cuộc điều tra hoàn tất.

Các nhà điều tra của Anh đang tìm hiểu xem lý do nào khiến ông Masood, 52 tuổi, thực hiện vụ tấn công mà họ tin là ông ta hành động một mình.



Theo Reuters, nhiều nhà lập pháp Anh hiện ngày càng tỏ ra lo ngại về an ninh của họ, nhất là trên mạng xã hội, sau cuộc trưng cầu dân ý mà Anh quyết định rời EU.



Chỉ vài ngày trước cuộc bỏ phiếu hôm 23/6 năm ngoái, nhà lập pháp Jo Cox bị một kẻ tấn công “cuồng” Đức Quốc xã sát hại. Tên này khi đó đã hét lên “Hãy giữ Anh độc lập” trong vụ tấn công.