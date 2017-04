Việt Tân phản đối Việt Nam truy tố “nhà báo công dân” Nguyễn Văn Hoá

Việt Tân kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy lắng nghe nguyện vọng của người dân thay vì trừng phạt họ. Việt Tân gọi nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa, bị chính quyền Việt Nam khởi tố hôm 6/4 về tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước” là một “nhà báo công dân”.

Theo truyền thông trong nước, Nguyễn Văn Hóa là “một thành viên của Việt Tân”, một tổ chức đấu tranh ôn hoà cho dân chủ có trụ sở ở Washington bị Hà Nội coi là một tổ chức “khủng bố.”

"Nguyễn Văn Hóa là một nhà báo công dân thực thi những kỹ năng của mình để ghi lại thảm họa môi trường Formosa. Tại sao điều đó lại được coi là ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ?’ Vào ngày kỷ niệm 1 năm thảm họa Formosa, Nguyễn Văn Hóa bị khởi tố vì thực hiện quyền công dân cơ bản của mình.”

Báo An Ninh Thủ Đô hôm 6/4 đăng một bài viết với tiêu đề “Hà Tĩnh khởi tố phần tử Việt Tân gây rối trật tự, bôi nhọ Đảng, Nhà nước”. Theo bài báo này thì Nguyễn Văn Hóa, một thanh niên 22 tuổi đến từ huyện Kỳ Anh, khai với công an Hà Tĩnh rằng anh đã được kết nạp vào tổ chức Việt Tân “với nhiệm vụ tuyển mộ, xây dựng và phát triển lực lượng, nắm bắt tình hình trên địa bàn Hà Tĩnh.” Hoá cho biết là đã được Việt Tân gửi ra nước ngoài để “trang bị thêm kiến thức về tự do, dân chủ.”

Trong một phản hồi chính thức gửi tới VOA-Việt Ngữ, người phát ngôn của Việt Tân, ông Hoàng Tứ Duy, không xác nhận Hóa là thành viên của Việt Tân, nhưng cũng không phản bác khi được hỏi nếu đó là sự thật.

Ông Hoàng Tứ Duy viết: “Nguyễn Văn Hóa là một nhà báo công dân thực thi những kỹ năng của mình để ghi lại thảm họa môi trường Formosa. Tại sao điều đó lại được coi là ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ?’ Vào ngày kỷ niệm 1 năm thảm họa Formosa, Nguyễn Văn Hóa bị khởi tố vì thực hiện quyền công dân cơ bản của mình.”



Công an Việt Nam tố cáo một số “đối tượng phản động trong và ngoài nước” đã lợi dụng sự cố môi trường biển “cấu kết với một số đối tượng cực đoan kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia tụ tập đông người, đập phá tài sản, gây mất an ninh trật tự.”

Bình luận về việc chính quyền Việt Nam cho rằng Hóa đã bị các thế lực phản động lợi dụng và chỉ đạo, một người dùng Facebook có tên Le Dung Vova viết: “Lối thông tin tuyên truyền này của báo chí đảng nghe quen quen, vì đã lặp đi lặp lại nhiều lần và không lừa bịp được ai”. Facebooker này nói “trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, cách chụp mũ, vu khống những người yêu nước không còn tác dụng gì.”

Theo An ninh thủ đô thì nhà hoạt động vì môi trường trẻ tuổi Nguyễn văn Hoá, là “tội phạm có trình độ về công nghệ thông tin”, tận dụng các phương tiện thông tin truyền thông, không gian mạng để “xuyên tạc bôi nhọ Đảng dưới sự chỉ đạo của các tổ chức phản động” và “thổi phồng các vấn đề nóng như sự cố môi trường, lũ lụt trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình để kích động nhân dân.”

Theo bản tin của VOV ngày 7/4, Hóa khai với công an rằng anh đã được trả 1.500 USD cho 16 bài viết trong 1 tháng về một số sự việc ở Việt Nam và công an cho rằng những thông tin trong các bài viết này “mang yếu tố phản động”.

Nguyễn Văn Hóa bị bắt giữ vào tháng 1 cùng với 2 nhà hoạt động khác, là Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai./.