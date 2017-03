Top 5 bài hát hay nhất trên Billboard Hot 100 tuần 19-25/3

5. Rihanna "LOVE ON THE BRAIN"

Đây là một bài hát từ album Anti của cô ca sỹ 29 tuổi được ra mắt vào tháng 1 năm ngoái. Bản ballad theo phong cách soul và doo-woop lấy cảm hứng của thập niên ‘50s và ‘ 60s. Giọng ca của Rihanna trong bài hát này có ở tất cả các cung bậc khác nhau, từ trầm tới bổng, và nói được so sánh với giọng ca đặc biệt của nữ ca sỹ quá cố của Anh Quốc Amy Winehouse và nhiều nghệ sỹ nhạc soul nổi tiếng khác.



Love on the Brain đã trở thành bài hát được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng của Ba Lan trong 4 tuần không liên tiếp vào năm ngoái và từng thống trị hạng mục Dance Club Songs của Billboard. Bản nhạc R&B/soul đương đại này lọt vào Top 20 trên bảng xếp hạng của Pháp, Bỉ, Áo và New Zealand, và lọt vào Top 40 của Canada, Đức và Hungary. Rihanna đã biểu diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Billboard và là một phần của phần trình diễn tổng hợp trong lễ trao giải video âm nhạc của MTV vừa qua.

​

4. Taylor Swift & Zayn Malik "I DON’T WANNA LIVE FOREVER"

Zayn đã kịp trình làng một bản đệm ghi ta thường chỉ có mình giọng hát của anh. Ca sỹ 24 tuổi đã tung ra 1 video quay cảnh anh đang thu âm bài hát này trong studio lên YouTube vào đầu tháng 2. Ngay trước khi Zayn tung ra phiên bản nhạc du dương này, Taylor cũng đã cho ra phiên bản với mình giọng hát của cô trên nền nhạc ghi ta do chính cô đệm. Bản nhạc đó được phát trên 1 chương trình đêm muộn tối thứ 7 ngay trước đêm diễn ra trận siêu quần Super Bowl của giải bóng đá Mỹ.

I Don’t Wanna Live Forever là một sự hợp tác bất ngờ giữa cô ca sỹ người Mỹ và thành viên cũ của ban nhạc One Direction của Anh Quốc. Bản nhạc nền trong bộ phim Fifty Shades Darker này đã được tung lên iTunes một cách bất ngờ vào nửa đêm ngày 8/12 vừa qua và nhanh chóng trở thành bài hát được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng của iTunes. Ngoài việc từng giành vị trí á quân trên bảng xếp hạng của Mỹ, bài hát từng góp phần làm cho bộ phim Fifty Shades Darker ăn khách trong dịp Valentine vừa qua đã lọt vào Top 5 của 23 bảng xếp hạng trên thế giới trong đó có Canada, Úc, quê nhà Anh Quốc của Zayn và nhiều nước châu Âu.

​

3. Bruno Mars "THAT’S WHAT I LIKE"

Đây là bài hát thứ 2 được giới thiệu từ album 24K Magic ra mắt vào cuối tháng 11 vừa qua đúng ngày lễ Tạ Ơn. Album này đã giành vị trí cao nhất trên hạng mục giành cho những album R&B/Hip-Hop được yêu thích nhất trên Billboard và vẫn đang thống trị bảng xếp hạng này trong 8 tuần liên tiếp.

Sự kết hợp của R&B, hip-hop soul và swing này đã có được gần 27 triệu lượt nghe tải trực tuyến trong tuần thứ 3 của tháng 3. Lượng nghe tải trực tuyến đóng góp khoảng 45% vào thành công trên thứ hạng của bài hát này. Với 88 triệu lượt xem trên Youtube trên toàn cầu, video của bài hát này đóng góp 35% vào sự tăng hạng của That’s What I Like. Và với lượng nghe tải trực tuyến trên Spotify tiếp tục tăng một phần nhờ số lượng lớn lượt xem trên Youtube, bản hit mới nhất này của Bruno Mars đã có tuần thứ 3 liên tiếp thống trị hạng mục những bài hát R&B được nghe tải nhiều nhất trên Billboard.

​

2. Migos & Lil Uzi Vert "BAD AND BOUJEE"

Bản nhạc hip-hop/trap vừa được nhóm Migos trình diễn một phiên bản vui nhộn với Jimmy Fallon. Nhóm trio hip-hop từ Georgia đã tham gia chương trình The Tonight Show hôm 22/3. Họ cùng ban nhạc The Roots và người dẫn chương trình Jimmy Fallon hóa thân thành những nhân viên công sở và biểu diễn bài hát này bằng các dụng cụ văn phòng như kéo, bút, giấy, điện thoại… trong bối cảnh là một phòng làm việc.

Bad and Boujee không chỉ thành công trên các bảng xếp hạng mà nó còn được yêu thích và áp dụng ngay trong đời thường. Một giáo viên trung học ở Atlanta đã dùng bài hát này để giảng bài trong 1 tiết học về lịch sử. Giáo viên David Yancey đã rap lời về những trận chiến trong cuộc nội chiến của Hoa Kỳ và Tuyên bố Giải phóng của Abraham Lincoln và được học sinh vô cùng hưởng ứng.

​

1. Ed Sheeran "SHAPE OF YOU"

Chàng trai của xứ sở sương mù đã có 6 tuần liên tiếp đứng trên vị trí số 1 của bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ với bản nhạc mang âm hưởng pop Jamaica này. Và kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 12 tại quê nhà Anh Quốc của Ed, Shape of You đã thống trị trong 10 tuần liên tiếp. Hiện có 3 bài hát từ cùng 1 album mới nhất của anh đang chiếm lĩnh những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng này.

Ed Sheeran vừa có 1 chuyến đi tới châu Phi với 1 nhóm từ thiện của Anh và anh đã tiết lộ điều này trong 1 bài viết cho BBC. Trong đó nam ca sỹ 26 tuổi nói rằng anh thực sự sẽ không thể quên được những gì anh gặp và nhìn thấy ở Liberia, một trong những đất nước nghèo khó nhất thế giới. Ed nói anh đã vô cùng ấn tượng với sự ham học hỏi của các em bé ở đất nước này và niềm đam mê của chúng với âm nhạc khi anh hát những bài hát của mình cho chúng nghe.