Chức sắc Hội đồng Liên tôn bị câu lưu và bị đánh ở Vĩnh Long

Bốn chức sắc của Hội đồng Liên tôn bị câu lưu hơn 3 giờ và 3 chức sắc khác bị công an đánh khi họ đi đến tỉnh Vĩnh Long ngày 13/2, một thành viên của Hội đồng Liên tôn cho biết.

Trên đường từ Vĩnh Long về thành phố Hồ Chí Minh, Linh mục Lê Ngọc Thanh của Dòng Chúa Cứu thế Sài Gòn, một người vừa bị chính quyền địa phương ở tỉnh Vĩnh Long câu lưu, cho VOA Việt ngữ biết rằng 4 chức sắc của Hội đồng Liên tôn đang cùng các thành viên khác dùng cơm trưa trong một buổi họp mặt đầu năm ở tư gia của ông Lê Văn Sóc thì bị chính quyền ập đến.

Đây là buổi gặp mặt đầu năm thường lệ của các thành viên Hội đồng Liên tôn. Khi họ đến thăm, chúc tết các chức sắc Đạo Cao Đài và Giáo hội Phật giáo Hòa hỏa Thuần túy ở tỉnh Vĩnh Long thì xảy ra sự việc này, Linh mục Lê Ngọc Thanh nói:

“Khi chúng tôi đang ngồi ăn uống thì công an kéo đến rất đông: công an khu phố, công an giao thông, công an mật vụ, công an xã, trên 30 vị. Họ đòi kiểm tra hành chánh, kiểm tra chứng minh dân nhân tất cả những người không thuộc địa phương này. Nói qua nói lại một lúc thì chúng tôi cũng đồng ý cho kiểm. Khi kiểm được mấy người thì một anh công an bảo rằng có lệnh của lãnh đạo yêu cầu 4 vị chức sắc là Hòa thượng Thích Không Tánh, Chánh Trị sự Hứa Phi, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, và tôi là Linh mục Lê Ngọc Thanh, phải lên làm việc với vị công an đó.”

Theo Linh mục Lê Ngọc Thanh thì chính quyền tỉnh Vĩnh Long “muốn thị uy, trầm trọng hóa sự có mặt của các chức sắc tôn giáo:”

“Chúng tôi bị đưa đi từ lúc 12 giờ 45, và ở đó cho đến 15 giờ. Tại trụ sở công an xã, họ tách mỗi người ra một phòng riêng, và thẩm vấn riêng. Một ông tự nhận mình là Dũng, không mặc sắc phục hay đeo bảng tên. Tất cả các nhân viên gọi ổng là lãnh đạo. Còn ông thì tự nhận mình là cán bộ an ninh phản gián của tỉnh Vĩnh Long. Nói với từng người, ông lên lớp dạy dỗ, nào là không chịu lo tu hành, nào là tôn giáo này đi với tôn giáo kia, nào là lập Hội đồng Liên tôn là bất hợp pháp. Chúng tôi mỗi người có một thái độ khác nhau… Chánh trị sự Hứa Phi thì bị đánh ngay tại đồn công an, bị đe dọa trong khi ông bị hạ đường trong máu nên ông đã xỉu.”

Cũng theo Linh mục Lê Ngọc Thanh, trước khi đoàn đến nhà ông Sóc thì chiếc xe của họ đã bị cảnh sát giao thông chặn với lý do “xe lấn tuyến,” và buộc mọi người phải về ủy ban xã, nhưng họ không đồng ý và các thành viên trong đoàn quyết định đi bộ khoảng 3 kilomet để đến nhà ông Sóc.

Linh mục Lê Ngọc Thanh nói rằng trong lúc một số thành viên đang đi bộ thì chính quyền địa phương đã chặn và đưa hai chức sắc tôn giáo là Thông sự Cao Đài Châu Văn Gòn, Chánh trị sự Cao Đài giáo Nguyễn Văn Tan Giang về trụ sở UBND xã Đông Thành, với lý do “nghi rằng hai người này phạm tội”. Linh mục Lê Ngọc Thanh cho biết thêm:

“Khi chúng tôi đi bộ khoảng 3 kilomet thì có 2 vị bị bắt và bị đưa vào UBND xã. Hai vị này không đồng ý, nên đi ra, thì anh Kiểm, công an mới đe rằng: ‘Ở đây thì chúng tôi bảo vệ an toàn, ra ngoài thì có thể bị đánh và mất tài sản. Thì đúng vậy, hai vị đó, tức là Thông sự Cao Đài giáo Châu Văn Gòn và ông Chánh trị sự Nguyễn Văn Tan Giang đã bị đánh, một ông thì gãy răng, một ông thì bị tét da tay, và bị trấn lột điện thoại, tiền bạc, và giấy tờ hoàn toàn.”

Theo các thành viên Hội đồng Liên tôn việc “dựng chuyện xe lấn tuyến là không thể chấp nhận được.”

Báo Tin mừng cho Người nghèo cho biết việc chính quyền hành hung ông Giang như sau: “sau khi bị câu lưu ít phút và ra khỏi đồn công an, ông Giang bị nhóm côn đồ hành hung, cướp điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Ông Giang được báo trích lời nói rằng “Khi chúng tôi đi ra đến đường lớn, nhóm côn đồ đã xông ra đánh, giựt cướp tài sản của chúng tôi.”

Ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long, được cho là đã chứng kiến toàn bộ sự việc, xác nhận với tờ báo mạng Tin mừng như sau:

“Giới chức cầm quyền huy động công an, CSGT và an ninh chặn đường xe của các vị chức sắc trong HĐLT khi đi từ Sài Gòn xuống tỉnh Vĩnh Long. Tại Vĩnh Long, cách đạo trà của tôi khoảng 3 cây số, nhà cầm quyền huy động công an, CSGT, an ninh đến ngăn chặn các vị chức sắc không cho vào nhà tôi. Họ phải bỏ xe ở đó và đi bộ vào nhà tôi.”

Một nguồn tin cho biết ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng PGHH Thuần túy, cũng bị chặn ngay từ sáng sớm tại tư gia nên ông không thể đến nhà ông Sóc tham dự chúc Tết của Hội đồng Liên tôn.

Hôm 14/1, ông Lê Văn Sóc và Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng được biết là đã bị chính quyền địa phương ngăn chặn không cho gặp gỡ với Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ David Saperstein tại chùa Giác Hoa, ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo hội Phật giáo Hòa Hào Thuần Túy cũng như Hội Đồng Liên tôn từng cực lực lên án công an Vĩnh Long đã vi phạm nghiêm trọng quyền đi lại của công dân, chà đạp thô bạo nhân quyền, và quyền tự do tôn giáo.