Đức truy lùng đồng loã của nghi can tấn công tại Berlin

Nước Đức đang truy lùng những người có thể là đồng loã của nghi can tấn công tại Berlin, một ngày sau khi đương sự bị hạ sát trong một vụ đọ súng với cảnh sát Ý ở Milan.

Giữa lúc cả nước Đức đang chuẩn bị cho đêm Noel thứ Bảy 24/12, nhà chức trách cho hay hàng trăm nhân viên điều tra sẽ làm việc trong suốt mùa nghỉ lễ để xúc tiến cuộc điều tra này.

Nói chuyện với các nhà báo ở Berlin hôm thứ Sáu, công tố viên trưởng Peter Frank cho biết các nhà điều tra đang tìm cách xác định liệu nghi can Anis Amri, một người Tunisia 24 tuổi, có được tiếp tay bởi một mạng lưới những kẻ ủng hộ y hay không.

Ông Frank nói các dấu tay xác nhận là Amri đã thực hiện cuộc tấn công đã giết chết 12 người và làm bị thương 56 người khác hôm thứ Hai vừa rồi. Tuy nhiên trưởng công tố Frank nói thêm rằng cuộc điều tra còn lâu mới chấm dứt. Ông nói:

“Điều rất quan trọng hiện nay là chúng ta phải tìm xem liệu có một mạng lưới những kẻ hậu thuẫn hoặc đồng loã với Amri hay không, những người được y tin cậy và đã tiếp tay chuẩn bị cho cuộc tấn công hay giúp hắn ta tẩu thoát sau đó.”

Người ta tin rằng Amri đã cướp một xe tải và lái chiếc xe này lao vào đám đông tại một ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin. Nhóm Nhà Nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.

Một băng video được liên kết với IS phát tán hôm thứ Sáu chiếu cảnh Amri tìm cách kích động thêm nhiều cuộc tấn công khác ở Châu Âu.

Băng thu hình, do hãng tin Amaq phát tán, chưa được kiểm chứng độc lập, nhưng trong quá khứ, các tài liệu do hãng tin có liên hệ với nhóm IS này công bố đều khá đáng tin.

Hôm thứ Sáu, cảnh sát Đức đã bắt giữ hai anh em đến từ Kosovo, bị tình nghi đang lên kế hoạch để thực hiện một cuộc tấn công vào một trung tâm mua sắm ở Oberhausen thuộc bang Bắc Rhine-Westphalia ở Tây Đức.

Hiện không rõ liệu hai đương sự có liên hệ gì với vụ tấn công ở Berlin hay không.