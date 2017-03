VN: Đấu tranh chống tham nhũng, lãnh án tù

Một người chuyên đấu tranh chống tham nhũng ở tỉnh Đắc Nông đã bị tuyên án tù về tội đưa hối lộ hàng chục triệu đồng.

Tòa án Nhân dân tỉnh Đắc Nông hôm 27 tháng 3 tuyên phạt ông Trần Minh Lợi, 49 tuổi, chủ trang Facebook “Diệt giặc nội xâm,” 4 năm 6 tháng tù giam về tội đưa hối lộ 90 triệu đồng, một cáo buộc mà ông Lợi bác bỏ.

Trong phần tự bào chữa, ông Lợi lập luận rằng việc làm này của ông là để thu tập tài liệu nhằm mục đích tố cáo tham nhũng. Trang tin VietNamNet tường thuật rằng ông Lợi đã đề nghị Hội đồng xét xử cho luật sư mở đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa ông với một cựu quan chức công an được nói là cho thấy quan chức này xin ông Lợi bỏ qua không tố cáo việc ông ta nhận hối lộ.

Tuy nhiên đại diện Viện kiểm sát nói rằng các luật sư và bị cáo không đưa thêm được tài liệu, chứng cứ mới nên viện kiểm sát không tranh luận lại, theo VietNamNet.

Ngoài ra ông Lợi cũng bị cáo buộc “xúi giục” những người khác thực hiện hành vi đưa hối lộ để thu thập chứng cứ. Hội đồng xét xử đi đến kết luận rằng hành động này “cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật,” theo báo Tuổi Trẻ.

Được biết tới trên mạng xã hội với chủ trương "chống tham nhũng không phải của riêng ai," ông Lợi phanh phui những vụ tiêu cực bằng cách bí mật ghi âm, ghi hình những cán bộ công an liên quan đến việc chạy án, chạy việc sau đó gửi đơn tố cáo, báo Tuổi Trẻ cho biết.

Ông được nói là đã từng tố cáo nhiều lãnh đạo, cán bộ tại công an, Viện Kiểm sát Nhân dân liên quan đến việc chạy án, buôn lậu gỗ, khiến 11 cán bộ liên quan tại Công an huyện Cư Kuin bị kiểm điểm, kỷ luật.

Ông bị bắt vào ngày 22 tháng 3 năm ngoái, sau khi công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắc Nông tạm đình chỉ công tác ba cán bộ công an huyện bị ông tố cáo nhận hối lộ, trong một vụ việc được nói là do ông giúp ghi âm, ghi hình quá trình chung chi - nhận tiền.

Phiên tòa xét xử hôm thứ Hai cũng tuyên án tù giam và tù treo đối với bảy bị cáo khác trong vụ việc liên quan tới ông Lợi về về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi.

Không ai trong số này chịu mức án cao hơn ông.

(VietNamNet, Tuổi Trẻ)