TT Nga: quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ đang được tái thiết

Hôm thứ Sáu Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đang thắt chặt thêm khi hai nước tìm cách giảm qui mô chiến dịch quân sự trong cuộc xung đột Syria kéo dài 6 năm qua.

Ông Putin nói với các phóng viên khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang thăm Moscow: "Chúng tôi rất vui mừng khi mối quan hệ giữa hai nước đang được nhanh chóng tái thiết. Chúng tôi đang tích cực giải quyết những cuộc khủng hoảng gây ảnh hưởng lớn nhất, trước tiên là ở Syria."

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hợp tác chặt chẽ với quốc gia trung gian để thực hiện lệnh ngừng bắn tại Syria vào tháng 12. Ngoài việc đồng tài trợ cho hai cuộc đàm phán trong năm nay giữa chính phủ Syria và phe đối lập, hai nước đã cộng tác trong một chiến dịch nhằm vô hiệu hoá nhóm chiến binh Hồi giáo ở Syria.

Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa hai nước có được sau khi hai quốc gia ủng hộ các phe đối lập ở Syria: Nga hỗ trợ chế độ Tổng thống Syria Bashar Assad và Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ các lực lượng đối lập ở Syria

Ba người Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sát hại vào tháng trước trong cuộc không kích của Nga, nhưng sự cố này đã không làm thay đổi sự phối hợp quân sự giữa hai nước.

Các quan chức quân sự cao cấp của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã gặp nhau vào đầu tuần này tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ với một nỗ lực dường như nhằm ngăn chặn những sự cố khác.

Các quan chức quân đội đã từng bước xây dựng sự tin tưởng giữa các lực lượng đối lập ở Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, lực lượng người Kurd do quân đội Mỹ và đồng minh hỗ trợ và các lực lượng chính phủ Syria do Nga hỗ trợ. Tất cả các lực lượng này đang chiến đấu theo cách của họ tiến đến tiêu diệt cứ địa Raqqa của Nhà nước Hồi giáo.