TT Mỹ và Thủ tướng Canada bất đồng về di dân và an ninh 

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hé lộ những quan điểm khác biệt hoàn toàn về vấn đề di dân và an ninh biên giới. Những khác biệt đó được nêu bật trong cuộc họp báo hôm thứ Hai sau cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo. Từ Washington, thông tín viên Mary Alice Salinas của đài VOA có bài tường trình sau đây:

Tiếp theo các nghi thức chào đón thân thiện tại Tòa Bạch Ốc là các cuộc trao đổi gây cấn bên trong Phòng Bầu dục, nhưng các đề tài nóng ấy không xoay quanh vấn đề mậu dịch hay công ăn việc làm.

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phát biểu:

"Có những cơ hội đang chờ chúng ta phía trước để xây dựng thêm những cầu nối, những cầu nối quan hệ hợp tác và những cầu nối trao đổi thương mại.

Về di dân và an ninh biên giới, Tổng thống Trump có kế hoạch xây một bức tường thành dọc theo biên giới với Mexico, và ông đã ra sắc lệnh, hạn chế nhập cảnh đối với 7 nước có đa số dân là Hồi giáo.

Tổng thống Trump nói:

"Đó là một lập trường hợp lý mà chúng tôi sẽ thực thi triệt để. Chúng tôi sẽ không để cho đất nước của chúng tôi gặp những vấn đề đại loại như quý vị chng71 kiến xảy ra không những ở đây mà khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi không chấp nhận sự thể đó."

Thủ tướng Trudeau của Canada không đồng ý với quan điểm đó.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách mở rộng vòng tay với di dân và người tị nạn mà không để cho an ninh quốc gia bị tổn hại. Một phần của lý do giúp chúng tôi thực hiện chính sách đó thành công trong năm qua – đón nhận 40.000 người tị nạn Syria -- là do chúng tôi đã phối hợp với các đồng minh của mình, đó là Hoa Kỳ và các các đồng minh khác trên khắp thế giới."

Tuần trước giới hữu trách di trú của Mỹ đã vây bắt hơn 600 người để làm thủ tục trục xuất.

Giới hữu trách nói khoảng 75% trong số những người bị bắt vi phạm các tội hình sự.

Tổng thống Trump phát biểu:

"Tôi đã nói ngay từ đầu là chúng tôi sẽ tống xuất những kẻ xấu, những phần tử thực sự xấu. Chúng tôi sẽ tống chúng ra khỏi nơi này, và đó chính là điều mà chúng tôi đang làm. Tôi biết là rồi đây mọi người sẽ thực sự hạnh phúc, tôi có thể khẳng định với quý vị là ngay trong lúc này, có nhiều, rất nhiều người rất hài lòng."

Thủ tướng Trudeau nói Canada có một hướng tiếp cận rất khác đối với di dân. Nhưng ông sẽ tiếp tục tập trung vào những lợi ích chung mà hai bên cùng chia sẻ.

"Điều cuối cùng mà người dân Canada muốn tôi làm là xuống đây và lên giọng kẻ cả với một nước khác, về những người mà họ bầu chọn để cai trị đất nước họ. Vai trò của tôi, trách nhiệm của tôi là tiếp tục quản lý đất nước như thế nào để phản ảnh hướng tiếp cận của người dân Canada, và là một tấm gương tích cực cho thế giới."

Tổng thống Trump nói:

"Chúng tôi muốn mở cửa, một cánh cửa mở rộng và đẹp, và chúng tôi muốn đón mọi người đến đất nước chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể để những phần tử xấu nhập cảnh nước này."

Bất chấp những khác biệt, hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau rằng hai quốc gia có những liên hệ chặt chẽ với nhau, và mối quan hệ đồng minh của hai nước sẽ tiếp tục bền chặt.