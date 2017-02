Trung Quốc hoàn tất tập trận trên biển Đông

Ba tàu chiến Trung Quốc hôm 17-2 đã hoàn tất một tuần tập trận như dự kiến ở Biển Đông, sau khi tàu sân bay duy nhất của nước này tiến hành thử nghiệm vũ khí trên tàu.

Tân Hoa xã, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, tường thuật rằng đội tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục có khả năng phóng tên lửa dẫn đường, đã tiến hành các cuộc diễn tập từ hôm thứ 6 tuần trước và đang di chuyển về phía đông Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương.

Các cuộc diễn tập của tàu hải quân Trung Quốc, đặc biệt là tàu sân bay Liêu Ninh, trong những tháng gần đây đã làm các nước láng giềng lo lắng, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở biển Đông.

Chuyên gia quân sự Yin Zhuo nói với Đài truyền hình Trung Quốc rằng các cuộc diễn tập “không theo kịch bản sắp xếp từ trước” và “sát với điều kiện chiến đấu thực tế”.

Trung Quốc hôm 15-2 cảnh báo Mỹ sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Washington đang lên kế hoạch để tiến hành các cuộc tuần tra trên Biển Đông.

Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Washington quan ngại rằng các cơ sở đó có thể được sử dụng để hạn chế tự do di lại trên tuyến hàng hải quan trọng này, và do đó hải quân Mỹ đã nhiều lần điều tàu đến khu vực để khẳng định “quyền tự do hàng hải”.

Trung Quốc đã cam kết sẽ tôn trọng tự do hàng hải trên vùng biển này.

Trung Quốc truyên bố chủ quyền trên hầu hết biển Đông trong khi Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Philippies và Brunei tuyên bố 1 phần vùng biển có các hải lộ chiến lược và giàu tài nguyên.

