Trung Quốc đình chỉ tất cả than đá nhập khẩu của Bắc Triều Tiên

Trung Quốc sẽ đình chỉ tất cả than đá nhập khẩu từ Bắc Triều Tiên bắt đầu từ ngày 19 tháng 2, Bộ Thương mại nước này cho biết trong một thông báo đăng trên website của mình hôm thứ Bảy, như một phần trong nỗ lực của họ nhằm thực thi những chế tài của Liên Hiệp Quốc nhắm vào nước này.

Bộ Thương mại cho biết trong một thông cáo ngắn rằng lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12.

Bộ không cho biết lý do tại sao tất cả những lô hàng sẽ bị đình chỉ, nhưng hãng tin Yonhap của Hàn Quốc tuần trước đưa tin một lô hàng than đá của Bắc Triều Tiên trị giá khoảng 1 triệu đôla đã bị từ chối tại cảng Ôn Châu ở bờ biển phía đông của Trung Quốc.

Sự từ chối này xảy ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm một phi đạn đạn đạo tầm trung, là thách thức trực tiếp đầu tiên của nước này đối với cộng đồng quốc tế kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Trung Quốc vào tháng 4 năm ngoái loan báo họ sẽ cấm nhập khẩu than đá của Bắc Triều Tiên để tuân thủ những chế tài của Liên Hiệp Quốc và nhắm mục tiêu cắt nguồn ngân quỹ cho chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của họ.

Nhưng Trung Quốc cho phép những ngoại lệ nếu những chuyến hàng này là vì "phúc lợi của nhân dân" và không liên quan tới chương trình hạt nhân và phi đạn.

Mặc dù có những hạn chế, Bắc Triều Tiên vẫn là nước cung ứng than đá lớn thứ tư của Trung Quốc trong năm qua, với khối lượng than nhập khẩu không phải than non đạt 22,48 triệu tấn, tăng 14,5 phần trăm so với năm 2015.