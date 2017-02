Tranh cãi quanh biếm họa ông Trump chặt đầu tượng

Tổng biên tập của Der Spiegel (Đức) hôm 5/2 tuyên bố rằng hình ảnh bìa của tờ tạp chí này, cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump chặt đầu tượng Nữ thần Tự do, là phản ứng của họ về các mối đe dọa đối với nền dân chủ.

Hình ảnh biếm họa của tờ tạp chí phát hành hôm 4/2 cho thấy một tay ông Trump giơ một con dao đầy máu và tay còn lại cầm chiếc đầu của tượng Nữ thần Tự do rỉ máu.

Bức biếm họa, vốn gây chia rẽ ý kiến cả ở nước Đức lẫn trong cộng đồng quốc tế, còn kèm theo dòng chữ: “Nước Mỹ trên hết”.

Hình ảnh trang bìa được xuất bản sau một loạt sự công kích của cả Tổng thống Mỹ và các trợ lý về các chính sách của Berlin về người nhập cư, khiến quan hệ Đức – Hoa Kỳ xấu đi nhanh chóng.

Tổng biên tập Klaus Brinkbaeumer nói với Reuters: “Der Spiegel không muốn kích động ai. Chúng tôi chỉ muốn cho thấy rằng quyền tự do, tự do báo chí, tự do tư pháp, tất cả đang bị đe dọa nghiêm trọng… Chính vì thế chúng tôi đang bảo vệ dân chủ…”

Ông Alexander Graf Lambsdorff, một thành viên của Đảng Dân chủ Tự do Đức đồng Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, cho rằng bìa tạp chí trên “khiếm nhã”.

Nhật báo Die Welt cho rằng nó “gây tổn hại tới báo chí”, trong khi một tờ khác là Frankfurter Allgemeine Zeitung, nói rằng nó “thực sự là điều Trump cần – một hình ảnh méo mó mà Tổng thống Mỹ có thể dùng để nỗ lực hơn nữa về hình ảnh của truyền thông bị ông bóp méo”.

Trong khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ca ngợi Thủ tướng Đức Merkel là “một đối tác xuất sắc” thì ông Trump lại cho rằng bà đã phạm “sai lầm thảm họa” với chính sách mở rộng cửa đón người tị nạn.

Trong một diễn biến khác hôm 5/2, một tòa án phúc thẩm của Hoa Kỳ đã từ chối lời đề nghị của chính quyền ông Trump về việc khôi phục ngay lập tức sắc lệnh hành pháp của tổng thống, theo đó cấm việc du hành đến Mỹ từ bảy quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số.

Trước đó, thẩm phán liên bang Hoa Kỳ James Robart ở tiểu bang Washington tạm thời ngăn chặn sắc lệnh của ông Trump về cấm người có thị thực từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.