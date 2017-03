Top 5 bài hát hay nhất trên Billboard Hot 100 tuần 12-18/3

5. Chainsmokers & Coldplay "SOMETHING JUST LIKE YOU"

Đây là sự kết hợp đầu tiên của nhóm DJ người New York với ban nhạc rock đương đại của Anh. Và đây mới chỉ là tuần thứ 2 của bài hát này trên Billboard. Bài hát này đứng ở vị trí 56 trong tuần đầu tiên ra mắt trên Billboard vào tuần thứ 2 của tháng này.

Coldplay đã trình làng bài hát này bằng một buổi biểu diễn trên sân khấu của lễ trao giải Âm Nhạc Anh Quốc hôm 22/2 ở London. Sau đó vào ngày 5/3 họ đã trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc của iHeartRadio tại California. Chris Martin, giọng ca chính của Coldplay, là người thể hiện bài hát này. Trong lời bài hát, mặc dù anh muốn được giống như những siêu nhân tưởng tượng như Achilles hay Hercules hay Người Dơi và Người Nhện nhưng anh vẫn ý thức được rằng người bạn gái của anh chỉ muốn anh là một chàng trai bình thường như bao người khác. Bài hát này đã giành vị trí thống trị trên bảng xếp hạng quê nhà Anh Quốc của Coldplay.

4. Bruno Mars "THAT's WHAT I LIKE"

Đây là 1 bài hát từ album 24K Magic được ra mắt cuối năm ngoái. Bản nhạc với sự kết hợp của R&B, hip-hop soul và swing được tung ra vào cuối tháng 1 và đã nhảy 3 bậc để lên vị trí này cách đây 2 tuần. Ca sỹ 32 tuổi đã trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải Grammy ở Los Angeles và sau đó là trong lễ trao giải âm nhạc Anh Quốc. Tại lễ trao giải iHeartRadio diễn ra cách đây 2 tuần ở Los Angeles, Bruno Mars đã nhận được giải thưởng giành cho nghệ sỹ sáng tạo sau khi trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải.

Trong lời bài hát này, Bruno Mars nói với 1 người con gái những gì mà anh yêu thích. Đó là “những trang sức bằng vàng lóng lánh tỏa sáng/những ly champagne với đá lạnh/Và may mắn cho em, đó là những thứ anh yêu thích”. Và đó là những thứ xa xỉ mà bất cứ một cô gái trẻ nào cũng bị làm choáng ngợp. Đây là một bài hát từ album 24K Magic (tạm dịch là Điều kỳ diệu bằng vàng 24K) của Bruno Mars ra mắt vào cuối tháng 11 vừa qua.

3. Taylor Swift & Zayn Malik "DON’T WANNA LIVE FOREVER"

Bản nhạc nền trong bộ phim Fifty Shades Darker đã từng lên đến vị trí á quân cách đây 2 tuần. Đây là lần đầu tiên cô công chúa nhạc pop của Mỹ cùng kết hợp với nam ca sỹ 24 tuổi của Anh Quốc trong 1 hợp tác âm nhạc.

Hợp tác với Zayn Malik, một thành viên cũ của nhóm nhạc One Direction, dường như đang mở đường cho Taylor Swift để kết hợp với 1 giọng ca đến từ Anh Quốc nữa. Cô ca sỹ 26 tuổi là bạn rất thân của Ed Sheeran, người đang thống trị bảng xếp hạng của Anh Quốc, và họ chưa từng hợp tác với nhau trong 1 nhạc phẩm nào. Và gần đây Ed đã nói với E!News rằng một sự hợp tác như vậy sẽ “xảy ra trong nay mai.”

2. Migos ft. Lil Uzi Vert "BAD AND BOUJEE"

Bản nhạc hip-hop/trap này đã từng thống lĩnh bảng xếp hạng và sự thành công này đã đưa Migos và rapper 22 tuổi Lil Uzi Vert lên vị trí cao nhất của Billboard lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của họ.

Quavo và Offset của nhóm nhạc hip-hop Migos thể hiện phần rap về việc phê thuốc, xa hoa giàu có và cặp kè với các cô gái được gọi là boujee, cách gọi thông tục theo tiếng Pháp của bourgeoise có nghĩa là tầng lớp thượng lưu. Thành viên thứ 3 của trio này không góp giọng trong phần rap của bài hát. Trong khi đó Lil Uzi Vert là người thể hiện phần hát chính. Đây là sự hợp tác đầu tiên của các nghệ sỹ rap này và sự thành công của bài hát đang đưa họ lên hàng những nghệ sỹ của thế giới.

1. Ed Sheeran "SHAPE OF YOU"

Đây là tuần thứ 5 liên tiếp nam ca sỹ 26 tuổi đứng trên vị trí cao nhất của Billboard với bản nhạc mang âm hưởng pop Jamaica này. Còn trên bảng xếp hạng ở quê nhà Anh Quốc của Ed, Shape of You đang thống trị 9 tuần liên tiếp kể từ khi ra mắt.

Shape of You là một bài hát từ album Divide được ra mắt đầu tháng này. Album thứ 3 này của Ed đang trở thành 1 hiện tượng vô cùng lớn khi nó thống trị nhiều bảng xếp hạng của châu Âu và vừa phá vỡ kỷ lục album được nghe tải nhiều nhất trên Spotify trong tuần đầu tiên ra mắt. Toàn bộ 17 bài hát của album này đang nằm trop Top 20 của bảng xếp hạng Anh Quốc. Nếu không Something Just Like This của Chainsmokers và Coldplay lọt vào vị trí số 7 thì Ed Sheeran đã giành chọn toàn bộ 15 vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng này.