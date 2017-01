Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm cửa người tỵ nạn Syria

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành chính nhằm tăng cường an ninh nội địa, kể cả lệnh nghiêm cấm bất cứ người tỵ nạn Syria nào được vào lãnh thổ Mỹ trong một thời gian vô hạn định.

Sắc lệnh ký hôm thứ Sáu 27/1 mang tên “Bảo vệ Quốc gia chống Khủng bố nhập cư vào Mỹ”, chỉ thị tạm ngưng cấp thị thực nhập cảnh và các quyền di trú khác cho công dân của “các nước đặc biệt đáng quan tâm.”

Vài giờ sau khi ông Trump ký ban hành sắc lệnh này, hai cơ quan Liên Hiệp Quốc hôm nay (thứ Bảy 28/1) đã ra thông cáo chung nói rằng:

“Nhu cầu của người tị nạn và di dân trên khắp thế giới chưa bao giờ cấp thiết như ngay tại thời điểm này, và chương trình tái định cư của Mỹ là một trong những chương trình định cư quan trọng nhất trên thế giới.”

Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Di Dân Quốc tế nói họ hy vọng Hoa Kỳ “sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo và truyền thống bảo vệ những nạn nhân phải chạy để tránh xung đột và áp bức”. Các cơ quan này nói họ tin tưởng mạnh mẽ rằng “người tị nạn phải được đối xử đồng đều, được bảo vệ và hỗ trợ, có cơ hội được đi định cư bất kể tôn giáo, quốc tịch, hoặc sắc tộc”.

Ông Trump ký sắc lệnh hôm 27/1 tại Ngũ Giác Đài, nơi ông dự lễ nhậm chức của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Ngay sau khi lệnh được ban hành, những người chống đối đã tổ chức một cuộc biểu tình tại một công ốc chính của chính phủ liên bang ở New York.

Về nguyên do ban hành lệnh, văn kiện này đơn cử sự kiện 11 tháng 9, khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào hai thành phố New York và Washington do 19 người nước ngoài đã dễ dàng được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ. Văn kiện này còn nêu lên những tội hình sự liên quan tới khủng bố đã xảy ra trong 15 năm qua bởi những người nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ với visa ngắn hạn, như du lịch, sinh viên hay lao động ngắn hạn, hoặc người tị nạn đang xin định cư ở Hoa Kỳ.

Sắc lệnh không nêu đích danh những nước nào là “nước đặc biệt đáng quan tâm”, mặc dù lệnh cho phép Bộ An ninh Nội địa theo dõi các nước không cung cấp đủ thông tin về các công dân của họ. Các giới chức Toà Bạch Ốc hồi trong tuần ra dấu hiệu rằng Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Yemen và Somalia là các nước đầu tiên nằm trong danh sách “đáng quan tâm”, nhưng sắc lệnh lưu ý rằng các nước khác có thể được ghi tên vào danh sách vào bất cứ lúc nào.

Sắc lệnh cũng tạm đình chỉ các hoạt động của Chương trình Nhận Tị nạn của Mỹ trong 120 ngày, trong khi Ngoại Trưởng và các giới chức khác tái thẩm định các thủ tục “để bảo đảm chỉ có những người được chấp nhận là người tị nạn không đặt ra một mối đe doạ nào cho an ninh và nền an sinh của Hoa Kỳ.” Con số người tị nạn có thể được nhận vào Mỹ cũng bị giới hạn tối đa là 50,000 người trong năm tài chính 2017, kết thúc vào ngày 30/9 năm nay.