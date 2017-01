Trump - Putin điện đàm ngày thứ Bảy, 28 tháng Giêng

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ điện đàm với nhau vào ngày mai, thứ Bảy 28/1. Đây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo thế giới đối thoại với nhau kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Trước đây ông Putin và ông Trump đã tiếp xúc với nhau sau khi ông Trump đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, 2016. Lúc đó ông Trump và ông Putin nói họ muốn "bình thường hóa" quan hệ song phương.

Tổng thống Trump nói rằng ông muốn có một mối quan hệ tốt hơn với Nga và với ông Putin, so với thời của tổng thống tiền nhiệm, Barack Obama. Ông Trump đã nêu ra khả năng sẽ xóa bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga mà chính quyền ông Obama áp dụng trước đây.

Giới chỉ trích cảm thấy bất an về mối quan hệ giữa ông Trump với ông Putin. Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ nói rằng ông Trump là "con rối của ông Putin trong khi các cơ quan tình báo Mỹ đã báo cáo cho tổng thống về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ, và cả can thiệp để tăng cơ may thắng cử cho ông Trump”.

Ông Trump bác bỏ quan điểm cho rằng ông thắng cử do nhờ sự tiếp tay của Nga.