Tiền lì xì do Mỹ phát hành sáng giá ở Việt Nam

Đồng đô la in hình gà trống do Mỹ phát hành đang rất ăn khách ở Việt Nam và sẽ được dùng làm tiền lì xì, mừng tuổi trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu.

Hình ảnh đồng đô la mệnh giá 2USD và 1USD với hình chú gà trống vàng do Bộ Tài Chính Mỹ phát hành tràn ngập trên các trang mạng xã hội trong các mục rao bán tiền lì xì Tết. Các báo mạng trong nước cũng thông tin về nhu cầu tiền mừng tuổi Tết tăng cao đặc biệt với đồng đô la in hình gà trống.

Theo báo China Daily, Bộ Tài Chính Mỹ đã bắt đầu phát hành ‘lucky money’ mà ở Việt Nam thường được gọi là ‘tiền mừng tuổi’ hay ‘tiền lì xì’ từ giữa tháng 11 năm 2016. Trong đợt phát hành tiền mừng tuổi năm nay, tiền giấy 1USD và 2USD – không có giá trị lưu hành – được in hình gà trống, một biểu tượng trong 12 con giáp. Theo trang mạng của tờ báo của nhà nước Trung Quốc, những tiền giấy có in hình các biểu tượng trang trí của Trung Hoa và kèm theo hồng bao viền vàng. Những tờ bạc giấy này có serie từ 8888 – con số mà theo quan niệm của người Trung Quốc, sẽ đem lại may mắn.

Bộ Tài Chính Mỹ hàng năm đều phát hành bộ tiền may mắn in hình các linh vật của năm đó đặc biệt cho thị trường châu Á. Đây là năm thứ 16 chính phủ Mỹ phát hành bộ tiền này. China Daily dẫn lời giám đốc Cục Ấn Loát Bộ Tài Chính Mỹ Leonard Olijar nói rằng nhà lập quốc Bejamin Franklin của Mỹ – người được in hình trên tờ bạc 100 đô la – cũng tuổi Dậu,và ông ấy là một nhân vật có tài và can đảm, làm việc không mệt mỏi.

Những giấy bạc này, theo Dân Trí, được ưa chuộng và săn tìm và do đó giá tăng cao gấp nhiều lần giá trị thực của nó.

Theo tìm hiểu của VOA Việt Ngữ, những giấy bạc 2 USD được rao bán trên Facebook của chủ nhân có tên Linh Bùi với giá 400.000 đồng/bộ - gồm tờ bạc giấy 2USD và 1 hồng bao. Một người dùng Facebook khác đã rao bán đồng đô la với hình gà trống với giá 450.000 đồng. Hiện bộ tiền lì xì 2 USD và 1 USD được bán với giá gần 20 đô la trên trang Amazon.

Theo VietNamNews, nhu cầu về giấy bạc 2 USD có in hình gà trống tăng vọt trong năm nay. Theo Dân Trí, nhiều người sưu tầm tiền cổ cho rằng biểu tượng gà trống được cho là sẽ mang lại may mắn cho người sở hữu. Năm Dậu được xem là năm có nhiều may mắn, an lành và chăm chỉ.

Theo một số trang mạng bán tiền lì xì trong nước, giá tiền USD in hình gà trống được bán ra với giá cao gấp 5 đến 10 lần giá trị thực và gấp 2-3 lần so với giá các loại tiền này trên các trang mạng bán hàng trực tuyến của nước ngoài.

Mặc dù dịch vụ bán đổi tiền mới đang nở rộ nhưng các hoạt động đều được coi là bất hợp pháp. Viet Nam News trích lời một phó giám đốc chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết các hoạt động trao đổi tiền có tính phí đều bị cấm, nhưng chúng phổ biến vì nhu cầu đổi tiền mới tăng cao vào những ngày giáp Tết cuối năm.

Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú được báo Thanh Niên trích lời nói bất cứ ai tham gia vào việc đổi tiền bất hợp pháp sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng theo nghị định 96 của chính phủ.

Ngày 1 Tết Nguyên Đán năm nay sẽ rơi nhằm ngày 28/1/2017 – bắt đầu Năm con gà, biểu tượng thứ 10 trong 12 con giáp.