Thổ Nhĩ Kỳ xác định danh tính kẻ tấn công hộp đêm Istanbul

Hôm thứ Tư, 4/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nhà chức trách đã xác định danh tính của tay súng đã giết chết 39 người trong vụ tấn công đầu năm mới tại một hộp đêm ở Istanbul.

Ông Cavusoglu lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Anadolu của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không cho biết tên của kẻ tấn công.

Nhà chức trách đã truy tìm tay súng từ sáng Chủ nhật 1/1, khi hắn ta chạy trốn khỏi hộp đêm Reina.

Hôm thứ Ba, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tải đoạn video cho thấy một người đàn ông mà họ nói là nghi can đã nổ súng. Người này đang đi bộ ở quảng trường Taksim của Istanbul. Hiện chưa rõ video được ghi lại khi nào. Nhà chức trách trước đó công bố hình ảnh không rõ nét của nghi can này, lấy từ một camera an ninh.

Hôm thứ Tư, hãng tin Anadolu tường thuật rằng nhà chức trách đã bắt giữ thêm 5 người liên quan tới vụ tấn công. Năm người bị nghi là thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo, bị bắt tại thành phố phía tây của Izmir.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ngỏ lời chia buồn trong một cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Tòa Bạch Ốc cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ phải tiếp tục đoàn kết để đánh bại chủ nghĩa khủng bố. Ông Obama ca ngợi những nỗ lực liên tục của Thổ Nhĩ Kỳ làm việc với các bên ở khu vực để tạo điều kiện cho một cuộc ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria và nối lại đàm phán chính trị giữa chính quyền Syria với phe đối lập.