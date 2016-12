Mỹ: Súng nổ tại tiệc Giáng sinh, 7 người bị thương

Cảnh sát Hoa Kỳ hôm 25/12 tiếp tục truy lùng hai nghi can nhả đạn vào một bữa tiệc Giáng sinh ở North Carolina, khiến 7 người bị thương, trước khi tẩu thoát trên một chiếc xe do một nghi can thứ ba cầm lái.

Vụ nổ súng xảy ra một hôm trước đó tại một bữa tiệc ở Rockingham, ngoại ô thành phố Madison ở tiểu bang North Carolina, theo Reuters.

Phát ngôn viên của cảnh sát trưởng địa phương cho biết rằng cảnh sát vẫn chưa nhận dạng được các nghi can và chưa ai bị bắt giữ.

Thông cáo cho biết thêm rằng các nhân viên cảnh sát phát hiện hai người bị thương ở hiện trường, trong khi năm người khác thì trước đó đã được đưa đi chữa trị vết thương ở nơi khác.

Tất cả các nạn nhân đều không ai có thương tích có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Khoảng 250 tới 300 người có mặt tại bữa tiệc khi một vụ cãi lộn xảy ra, dẫn tới súng nổ.

Các nhân chứng kể lại rằng hai kẻ nổ súng, đều là nam giới, theo Reuters, cũng tham gia bữa tiệc và đã đeo mặt nạ trước khi nổ súng.

Cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe màu bạc do một phụ nữ cầm lái. Cảnh sát cho biết vẫn chưa rõ loại xe mà các nghi phạm dùng để tẩu thoát.