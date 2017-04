Ông Pence đi Seoul vào lúc căng thẳng về Bắc Triều Tiên lên cao

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày Chủ Nhật sẽ đến Hàn Quốc mà theo lời các phụ tá của ông thì đây là một dấu hiệu về sự cam kết của Hoa Kỳ đối với các nước đồng minh trong khung cảnh căng thẳng lên cao về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Chuyến đi đến Seoul của ông Pence mở đầu cho chuyến viếng thăm châu Á 10 ngày được dự trù từ lâu. Đây là chuyến đi dầu tiên của ông trong tư cách là Phó Tổng thống đến vùng này giữa những quan ngại là Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu.

Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo chống lại những khiêu khích mới của Bình Nhưỡng bằng cách phái một lực lượng tấn công do một tàu sân bay đến vùng này để biểu dương lực lượng. Các giới chức của ông đang cứu xét những chế tài kinh tế mạnh mẽ hơn cũng như những giải pháp quân sự để chận đứng tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Ông Pence dự trù đón lễ Phục Sinh với binh sĩ Mỹ và Hàn quốc vào ngày Chủ Nhật trước khi thảo luận vào ngày thứ Hai 16 tháng 4 với quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn.

Một cố vấn về chính sách đối ngoại của Tòa Bạch Ốc nói với phóng viên trước chuyến đi của ông Pence: “Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến với Hàn Quốc về những nỗ lực của Bắc Triều Tiên đẩy mạnh chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của nước này.”

Ông Pence sẽ đến Seoul sau “Ngày của Mặt trời,” ngày lễ lớn nhất của Bắc Triều Tiên. Cố vấn này nói Tòa Bạch Ốc có kế hoạch đối phó với những bất ngờ cho chuyến đi của ông Pence nếu trùng hợp với một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới của Bắc Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra lệnh.

Cố vấn Tòa Bạch Ốc cho biết thêm ông Pence sẽ thảo luận về “sự hiếu chiến” của Bắc Triều Tiên trong các chặng dừng chân tại Tokyo, Jakarta và Sydney. Tuy nhiên sự cần thiết về “mậu dịch tự do và công bằng cũng là đề tài thảo luận.

Ông Trump vận động tranh cử về chính sách đặt “Nước Mỹ trên hết”. Ông cho rằng các đối tác thương mại tại châu Á và các nơi khác đã lợi dụng nước Mỹ.

Một trong những hành động đầu tiên của ông là rút khỏi hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 quốc gia được cựu Tổng thống Barack Obama thỏa thuận.

Cố vấn Tòa Bạch Ốc nói “Rút lui khỏi TPP không có nghĩa là rút khỏi vùng này. Trái lại sự hiện diện kinh tế của chúng ta trong vùng có tính cách lâu dài.”

Vào ngày thứ Ba 17 tháng 4 ông Pence sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận kinh tế với Nhật Bản theo yêu cầu của tổng thống Trump và Thủ tướng Shinzo Abe. Những cuộc thảo luận sẽ chú trọng nhiều hơn vào việc thiết lập một “khung làm việc” cho những cuộc thảo luận trong tương lai hơn là vào những vấn đề công nghiệp rõ ràng, một giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết.

Ông Pence sẽ gặp giới lãnh đạo các doanh nghiệp tại mỗi chặn dừng chân, trong đó có Jakarta, dù ông sẽ không đi vào chi tiết về những tranh chấp giữa chính phủ Indonesia và những công ty Mỹ như công ty mỏ khổng lồ Freeport-McMoRan Inc (FCX.N).

Ông Marc Lotter, Phụ tá Đặc biệt của Tổng thống và là Phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mike Pence khi được phóng viên VOA hỏi là liệu Phó Tổng thống Pence có thảo luận về Biển Đông trong chuyến đi này hay không thì ông Lotter trả lời “Rõ ràng Biển Đông là một vấn đề Hoa Kỳ cam kết từ lâu về tự do hàng hải, tự do bay trên không phận trong phạm vi những chuẩn mực được quốc tế chấp nhận. Lại một lần nữa đây sẽ là cơ hội để chúng ta nói rằng chúng ta đứng cùng các đối tác của chúng ta để đảm bảo là thương mại, tự do hàng hải, và tự do bay trên không phận theo những chuẩn mực quốc tế và chúng ta đứng về phía đối tác trên những lãnh vực này. Và thảo luận về việc làm thế nào chúng ta làm việc với nhau để đảm bảo là Biển Đông và vùng Thái Bình Dương vẫn là hành lang kinh tế trọng yếu cho tất cả các quốc gia trong vùng.”