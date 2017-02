Nữ dân biểu tân cử Mỹ gốc Việt chúc Tết cộng đồng

Tối 2/2, nữ dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên đã có buổi họp mừng Xuân Đinh Dậu 2017 với cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ.



Mở đầu bài phát biểu, Dân biểu Stephanie Murphy cho biết tên tiếng Việt của cô là Dung (Đặng Thị Ngọc Dung) và gửi lời chúc Tết đến cộng đồng bằng vốn tiếng Việt còn khá hạn chế. Cô nói:

“Kính chúc quý vị năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý”.

Gia đình Dân biểu Stephanie Murphy đến Mỹ tị nạn khi cô chưa đầy 1 tuổi. Trước khi đắc cử vào Quốc hội, Stephanie là một nhà giáo, một nữ doanh nhân và chuyên gia an ninh quốc nội. Cô tham gia điều hành một công ty tư vấn đầu tư và giảng dạy tại trường cao đẳng Rollins. Trước đó, cô là một chuyên gia an ninh làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ và nhận được rất nhiều bằng khen vì những thành tích trong công việc.

Sau khi đắc cử làm dân biểu đại diện cho Địa hạt 7, bang Florida, cô Stephanie Murphy cũng trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bước chân vào Quốc hội Hoa Kỳ. Chia sẻ với VOA về cảm nhận sau khi đắc cử, cô Stephanie cho biết:

“Tôi rất vui sướng vì có cơ hội được đại diện cho người dân ở miền Nam Florida ở Quốc hội. Tôi cũng rất vui sướng trở thành người phụ nữ Việt đầu tiên phục vụ tại Quốc hội vì tôi tin rằng người đại diện ở Quốc hội cũng như mọi người trên đất nước này, đều mong muốn có một chính phủ đa dạng. Tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng một nền kinh tế tươi sáng cho nước Mỹ để mọi người được cùng hưởng lợi, tiếp tục tạo ra những cơ hội mà gia đình tôi đã có được, là làm việc chăm chỉ và thăng tiến trên đất Mỹ”.

Trước đó, cô chia sẻ với cộng đồng về câu chuyện của bản thân và gia đình:

“Tết là dịp rất đặc biệt vì nó phản ánh di sản rất đáng tự hào của chúng ta. Quý vị cũng biết là gia đình tôi chạy trốn Cộng sản Việt Nam sang đây tị nạn khi tôi gần 1 tuổi. Tôi phải thú nhận là chính câu chuyện gia đình tôi là động lực khiến tôi tranh cử vào Quốc hội. Là một người tị nạn, tôi rất ngại chia sẻ câu chuyện của mình trong chiến dịch vận động tranh cử. Nhưng may mắn thay, một người anh của tôi đã giúp tôi hiểu rằng câu chuyện của gia đình tôi cũng chính là câu chuyện của nước Mỹ. Nó đáng tự hào và cần được chia sẻ với công chúng. Nhưng câu chuyện của gia đình tôi đã không xảy ra nếu người Mỹ không tôn trọng những nguyên tắc nền tảng để mang lại niềm hy vọng, ánh sáng và tự do cho những người trốn chạy khỏi những sự đàn áp trên thế giới.”

Cô nói tiếp:

“Tôi có lẽ không cần phải nói với quý vị rằng người tị nạn rất hãnh diện khi trở thành công dân Mỹ. Họ cũng yêu mến đất nước mới này nhiều như gia đình chúng tôi. Một trong những sự kiện hãnh diện nhất đời tôi là khi tôi đứng bên cạnh mẹ để tuyên thệ trở thành công dân Mỹ và vẫy lá cờ Mỹ. Lúc đó tôi mới được 12 tuổi. Hơn 25 năm sau, vào tháng 1 năm nay, con trai 6 tuổi của tôi đã cầm lá cờ mà tôi đã cầm khi lên 12, đứng tại Hạ viện để xem tôi tuyên thệ lần thứ hai khi trở thành dân biểu Quốc hội Mỹ. Khoảnh khắc như thế chỉ có thể xảy ra tại nước Mỹ”.

Nữ dân biểu Murphy nói với cộng đồng người Việt rằng điều quan trọng là phải lên tiếng để góp phần giữ gìn những giá trị của nước Mỹ như tính đa dạng, đa sắc, bình đẳng, tự do và cơ hội cho tất cả mọi người. Cô nói:

“Đây không phải là lúc để im lặng. Đây là lúc để hành động. Xin hãy tham gia và kể câu chuyện của quý vị, giúp chúng tôi bảo vệ nước Mỹ mà chúng ta từng biết. Đó là một nước Mỹ với vòng tay mở rộng, mang đến tự do và những cơ hội không thể có được ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”.

Ngoài vấn đề người tị nạn, những vấn đề kinh tế, an ninh quốc phòng cũng rất được Dân biểu Stephanie Murphy quan tâm.

Cũng trong ngày 2/2, Dân biểu Murphy đã trình lên quốc hội một dự luật liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự về an ninh trong chính quyền Hoa Kỳ.

Bà Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao, sáng lập viên Hội Tiếng nói người Mỹ gốc Việt, một trong những thành viên Ban tổ chức sự kiện mừng Xuân, cho biết thêm:

“Hôm nay là một ngày rất vui vì thứ nhất, đó là ngày đầu năm Đinh Dậu. Thứ hai, đây là lần đầu tiên chúng ta có một nữ dân biểu người Mỹ gốc Việt đắc cử vẻ vang vào Hạ viện Hoa Kỳ. Cô là đại diện đảng Dân chủ và cũng đại diện cho tiếng nói của người Mỹ gốc Việt. Nhưng hôm nay, cô vừa ra một dự luật nói đặc biệt đến vấn đề của ngày hôm nay. Cô rất quan tâm đến những vấn đề của người tị nạn, di dân vì quá khứ của cô. Nhưng cô cũng có kinh nghiệm về quốc phòng. Cô từng làm trong Bộ Quốc phòng dưới thời Tổng thống Bush. Cho nên dự luật cô trình ra hôm nay rất được tán thưởng. Dự luật nói rằng một người muốn được vào Hội đồng An ninh Quốc gia thì phải là người có căn bản, kinh nghiệm và phải được Quốc hội thông qua, chứ không phải ai cũng có thể vào Hội đồng An ninh Quốc gia được”.

Theo bà Ngọc Giao, dự luật do Dân biểu Stephanie đưa ra được nhiều người hưởng ứng bởi vì nó đáp ứng nỗi lo của nhiều người dân Mỹ về khả năng có những người không có kinh nghiệm về an ninh hay quốc phòng được bổ nhiệm để nắm các chức vụ trong cơ quan phụ trách về an ninh quốc gia Mỹ.

Một thành viên khác của Ban tổ chức, Bác sĩ Nguyễn Thể Bình, cựu Chủ tịch Hội đồng cố vấn Á châu cho Thống đốc bang Virginia, khuyên cộng đồng Việt Nam nên mạnh dạn liên lạc với văn phòng của các dân biểu, thượng nghị sĩ khi có những vấn đề cần lên tiếng.

“Dân biểu phải là người đi rất sát với dân chúng. Họ là những người đại diện cho những cử tri trong vùng họ sinh sống. Hơn thế nữa, khi họ vô Quốc hội Hoa Kỳ, họ có thể được bổ nhiệm vô những công việc chuyên môn mà có thể đại diện nhiều hơn nữa ngoài những cử tri trong vùng họ sinh sống. Những người này thực sự là tiếng nói của người dân trong Quốc hội Hoa Kỳ. Vì thế, chúng ta đừng ngại và nghĩ rằng họ quá xa vời ngoài tầm với của người dân”.

Tham gia trong sự kiện mừng Xuân Đinh Dậu còn có các bạn trẻ, sinh viên, học sinh người Việt. Một trong số đó là Phó Thanh Nhật.

“Thật sự rất hãnh diện khi có người Mỹ gốc Việt thành công làm Congresswoman (dân biểu). Sinh ra ở Việt Nam, sống ở Mỹ và trở thành người đàn bà đầu tiên (vào Quốc hội) nên Stephanie làm em rất inspired (được truyền cảm hứng). Stephanie là idol (thần tượng) cho những người giống như em. Thời này là rất khó cho những người nghĩ rằng government (chính phủ) không supportive (ủng hộ, giúp đỡ) thì bây giờ có Stephanie Murphy như là một positive moment (điều tích cực), some hopes (chút hy vọng), có representation (đại diện) trong government”.

Trước Dân biểu Stephanie Murphy, người gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ là ông Joseph Cao (Cao Quang Ánh). Ông Joseph Cao là dân biểu Địa hạt 2 của bang Louisiana tại Hạ viện Hoa Kỳ trong những năm từ 2009 đến 2011.