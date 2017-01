Nổ súng ở phi trường Florida, nhiều người chết

Ít nhất 5 người được xác nhận tử vong và 8 người khác bị thương sau vụ xả súng tại một phi trường ở bang Florida, Mỹ, theo nguồn tin từ các giới chức thực thi luật pháp ngày 6/1.

Một tiếng sau loạt bắn đầu tiên, có tin nói vẫn nổ ra nhiều phát súng nữa tại các khu vực khác của phi trường, nhưng sau đó, các giới chức cho báo giới biết các báo cáo đó không có cơ sở.

Tám người bị thương tại sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood đã được chuyển tới bệnh viện địa phương, văn phòng trưởng cảnh sát hạt Broward loan báo trên Twitter.

Cảnh sát cho biết vụ việc do một tay súng đơn phương thực hiện. Nghi can đã bị câu lưu.

Thượng nghị sĩ Bill Nelson của bang Florida cho báo giới biết nghi can mang một căn cước quân đội mang tên Esteban Santiago dù chưa xác nhận được thẻ này có thuộc quyền sở hữu của nghi can hay không. Chưa xác định được động cơ vụ tấn công.

Các giới chức cho biết kẻ tấn công là một hành khách trên một chuyến bay của Canada. Hung thủ đã gói ghém võ khí trong hành lý ký gửi.

Các nhân chứng cho hãng tin ABC News biết nghi can nhiều lần hô to ‘Tôi không phải Do Thái.’ Có tin nói hung thủ mặc áo thun in hình Star Wars, nằm xuống sàn chờ bị bắt sau khi nổ súng bắn 13 người.

Cảnh sát nói nghi can bị bắt giữ không thương tích. Cảnh sát cũng chưa xác định liệu đây có phải là một hành động khủng bố hay không.

Video từ các trực thăng lấy tin cho thấy hàng trăm người tụ tập đầu giờ trưa nay trong lúc xe cứu thương và nhiều nhân viên chấp pháp khẩn trương chạy đến hiện trường.

Cựu phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Ari Fleischer đăng trên Twitter rằng ông có mặt tại phi trường khi nổ súng xảy ra và ‘mọi người tháo chạy.’

Tất cả các dịch vụ tại sân bay bị đình chỉ, theo loan báo của phi trường.

Video từ các trực thăng lấy tin cho thấy hàng trăm người tụ tập đầu giờ trưa nay trong lúc xe cứu thương và nhiều nhân viên chấp pháp khẩn trương chạy đến hiện trường.

Cựu phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Ari Fleischer đăng trên Twitter rằng ông có mặt tại phi trường khi nổ súng xảy ra và ‘mọi người tháo chạy.’

Tất cả các dịch vụ tại sân bay bị đình chỉ, theo loan báo của phi trường.