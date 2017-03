Thêm một nhà máy của Hyundai ngưng sản xuất vì căng thẳng Trung-Hàn

Tập đoàn sản xuất ô tô Hàn Quốc, Hyundai Motor, ngưng sản xuất tại nhà máy thứ tư của họ ở Trung Quốc trong một tuần bắt đầu từ ngày 24/3, khơi dậy lo ngại về tác động của căng thẳng chính trị Trung-Hàn đối với doanh số của Hyundai tại thị trường hàng đầu của công ty.

Reuters dẫn nguồn tin từ tờ ChosunBiz cho biết liên doanh Hyundai Motor ở Trung Quốc đã thông báo với các nhà cung cấp sẽ tạm ngưng công xưởng ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, từ ngày 24/3 tới 1/4 để kiểm tra dây chuyền sản xuất. Phát ngôn nhân của công ty không bình luận về tin này.

Các giới chức và giới phân tích công nghiệp nói việc đình chỉ sản xuất này có thể nhằm giảm bớt hàng tồn kho xuất phát từ doanh thu xuống dốc của công ty ở Trung Quốc, một phần do ngày càng phải cạnh tranh với các công ty Trung Quốc, một phần do căng thẳng chính trị giữa hai nước liên quan đến kế hoạch bố trí hệ thống phi đạn phòng thủ THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc mà Bắc Kinh cho là đe dọa an ninh của họ.

Các công ty Hàn Quốc cho biết họ bị nhắm mục tiêu tại Trung Quốc.

Doanh số tháng ba của Hyundai Motor tại Trung Quốc giảm sút, sau đà tăng từ hai tháng đầu năm nay.