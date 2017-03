Người Việt thích hàng Nhật, dùng hàng Trung Quốc

Sản phẩm ‘Made in Vietnam” được xếp hạng cao hơn hàng ‘Made in China’ về mức độ tin cậy trên thế giới nhưng lại không cạnh tranh được với hàng Trung Quốc ngay ở trong nước.

Theo khảo sát của Statista, một công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới của Đức, sản phẩm ‘Made in Vietnam’ có vị trí cao hơn sản phẩm ‘Made in China’ với thứ hạng 46 trên thế giới về độ tin cậy. Trong phúc trình “Made In Country Index 2017” khảo sát hơn 43.000 người tiêu dùng tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm ra sản phẩm được tin tưởng nhất thế giới, sản phẩm của Trung Quốc đứng sau Việt Nam 3 bậc.

Sản phẩm của Việt Nam được đánh giá cao về tính kinh tế và được ưa chuộng nhất ở Ecuador và Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả Rập- tức UAE.

Nhưng trong khi hàng Trung Quốc được yêu thích tại Việt Nam thì hàng ‘Made in Vietnam’ lại không được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. Phúc trình của Statista cho thấy hàng Việt Nam chỉ xếp thứ 42/52 về mức độ uy tín đối với người tiêu dùng nội địa.

Một chủ kinh doanh chuỗi cửa hàng văn phòng phẩm và đồ dùng trẻ em ở Hà Nội cho VOA Việt Ngữ biết dù người Việt Nam có xu hướng muốn dùng sản phẩm nội địa nhưng hàng ‘Made in Vietnam’ không đáp ứng được nhu cầu của họ và do đó phải tìm đến hàng nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. "​Hàng Trung Quốc thì rẻ lắm mà nó bắt chước mẫu mã nước ngoài. Cứ hàng gì ra mới và hot là họ có và mẫu mã thì cũng đẹp. Chất lượng thì bình thường nhưng giá rẻ - giá thì tốt hơn nhiều so với cạnh tranh với những hàng khác."

Việt Nam đã nhiều lần phát động chiến dịch “người Việt dùng hàng Việt” để quảng bá cho sản phẩm chất lượng cao trong nước nhưng xu hướng hướng ngoại của người Việt, thích dùng hàng nước ngoài vẫn mạnh. Một trong những lý do là do mẫu mã của sản phẩm ‘Made in Vietnam’ còn nghèo nàn. Đây cũng là lý do hàng Việt Nam bị người tiêu dùng thế giới đánh giá rất thấp trong báo cáo Made in Country Index 2017.

Chủ cửa hàng Nguyễn Vũ Quân khẳng định điều này. "​Hàng Việt Nam mình mẫu mã kém và lại đắt. Nhiều cái nó có thì lại đắt. Người Việt vẫn phải dùng hàng Trung Quốc vì hàng Trung Quốc nhiều hơn, nó có đủ thứ hơn đáp ứng được nhu cầu. Còn những mặt hàng của Việt Nam không đáp ứng đủ nhu cầu về chủng loại."



Theo đáng giá của Statista, người Việt đánh giá cao hàng Nhật. 100% người Việt được hỏi trong khảo sát cho Made in Country Index 2017 tin tưởng và đánh giá tích cực sản phẩm ‘Made in Japan’. Tuy nhiên, mặc dù thích hàng của Nhật nhưng phần đông người Việt không có khả năng mua sản phẩm Nhật vì giá cao, theo ông Quân.

Theo ông Quân, đánh vào tâm lý người Việt hiện nay không thích hàng Trung Quốc, nhiều sản phẩm dán mác ‘Made in Vietnam’ đã được sản xuất ở Trung Quốc để giảm giá thành. "​Cái mác dán trên sản phẩm là của Việt Nam nhưng nội dung đặt (làm) ở Trung Quốc. Vì sao? Vì người Việt Nam tâm lý không thích dùng hàng Trung Quốc nhưng người Việt Nam lại không làm được mà phải đặt ở bên Trung Quốc. Tại vì sao? Vì giá nó rẻ hơn. Nếu sản xuất tại Việt Nam thì giá sẽ đắt."Theo truyền thông trong nước thì sau những vụ việc nhiễm độc từ hàng Trung Quốc, người Việt Nam đã bắt đầu tìm đến hàng nội địa và những sản phẩm nước ngoài giá phải chăng. Đó là một trong những lý do hàng hóa từ các nước trong khu vực như Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan đang trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam.

Tuy được đánh giá cao hơn ‘Made in China” nhưng hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam vẫn ở nhóm rất thấp trong 52 nền sản xuất được khảo sát. Sản phẩm của Trung Quốc đứng gần áp chót.

Theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường Đức, Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất lọt vào Top 10 các nước có sản phẩm có uy tín nhất thế giới trong đó các nước châu Âu chiếm đa số. Nhật Bản xếp đồng hạng 8 với Mỹ và Pháp. Sản phẩm của Đức đứng đầu danh sách Made in Country Index năm nay.