Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Gần đây, có một đoạn phim dài khoảng nửa tiếng bị rò rỉ trên các mạng xã hội. Đoạn phim quay lại bài phát biểu của Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Bộ Công an, giám đốc Học viện chính trị Công an nhân dân.

Dù đoạn phim được dư luận chú ý nhưng đến lúc tôi viết bài này thì Bộ Công an không hề đưa ra bình luận nào về đoạn phim, cũng không bác bỏ tính xác thực của nó. Do đó, tôi giả định rằng đoạn phim vừa nêu là xác thực, và những gì Tướng Long nói đại diện cho tư duy của các tướng lãnh công an nói riêng, cũng như tư duy của các lãnh đạo cộng sản nói chung.

‘Bạn vàng’ hiện nguyên hình

Ngay phần mở đầu, Tướng Long đã khẳng định:

“Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông, không bao giờ từ bỏ dã tâm này. Mà cái này không phải chỉ thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào…”

Sau đó, Tướng Long cũng tiết lộ là công an Việt Nam đã phát hiện hàng trăm người làm việc cho Trung Quốc trong hệ thống chính trị. Vậy còn bao nhiêu người mà công an chưa phát hiện? Cũng như tại sao người dân chưa thấy các gián điệp làm việc cho Trung Quốc bị đem ra xét xử để răn đe những phần tử bán nước khác? Và tại sao những buổi lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ đã hi sinh trong các cuộc chiến với Trung Quốc lại bị chính lực lượng công an, an ninh ngăn cản?

Tin tốt là nhà cầm quyền đã nhận thức được đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù chứ không phải “bạn vàng”. Còn tin xấu là nhà cầm quyền vẫn mơ hồ trong chính trị, nhầm lẫn bạn - thù, để đến nỗi nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”, từ người dân Việt Nam đến các quốc gia láng giềng khác và xa hơn như Mỹ, Nhật Bản.

Chính từ sự hồ đồ trong nhận thức chính trị này đã dẫn đến những hành động mâu thuẫn nhau. Trên báo chí chính thống thì đăng tin bài tràn ngập về các trận chiến với Trung Cộng, gọi thẳng mặt Trung Cộng là quân xâm lược hèn hạ, nhưng khi người dân làm lễ tưởng niệm các liệt sỹ thì bị phá hoại, ngăn cản.

Năng lực chính trị yếu kém

Tướng Long cũng thổ lộ: “Đại hội 12 đảng ta mới bừng tỉnh, mới ghi vào trong nghị quyết của mình là mọi chủ trương đường lối đối ngoại của chúng ta đều phải lấy lợi ích dân tộc làm trọng và đều phải xuất phát từ lợi ích dân tộc.” Một đảng cầm quyền nắm vận mệnh cả dân tộc hàng mấy chục năm nay mà đến tận Đại hội 12 năm 2016 mới bừng tỉnh rằng quyền lợi dân tộc là trên hết thì còn gì để nói? Vậy trước đó đảng Cộng sản đặt quyền lợi của ai ở trên hết, của Nga Xô, Trung Cộng, hay của chính đảng Cộng sản? Bao nhiêu máu xương của dân Việt đã đổ xuống trong các cuộc chiến tranh do đảng cộng sản tiến hành vì lợi ích của ai?

Thật là “Ma đưa lối quỉ dẫn đường. Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”! (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Cũng trong đoạn phim trên, Tướng Long bày tỏ mộng ước nước Việt Nam hết đói nghèo để mà hết hèn. Ông nói nếu thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mà cao và có tiền bạc dư dả để mua vũ khí thì không lo ngại ai xâm lược.

Vậy Tướng Long có bao giờ suy nghĩ xem tại sao cả nước dưới sự lãnh đạo “sáng suốt, tài tình” của đảng Cộng sản đã hơn 40 năm mà nước Việt vẫn “nghèo”, “hèn” không? Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia vào năm 2020 đã thất bại. Rõ ràng ông đã gián tiếp thừa nhận đảng Cộng sản Việt Nam không đủ năng lực quản trị quốc gia để đưa đất nước trở nên hùng cường, thịnh vượng.

Một đảng chính trị chân chính cần phải có tầm nhìn cho quốc gia và có khả năng hiện thực hóa tầm nhìn đó, đưa đất nước đến dân chủ, giàu mạnh. Tài tình của một đảng chính trị không phải ở việc khôn lỏi trong chuyện đi đôi co chữ nghĩa với Mỹ thế nào, đòi Mỹ đón tiếp ra sao, đàn áp dân thế nào như lời Tướng Long đã kể.

Tư duy ‘mày được tao mất’

Trong tư duy của giới lãnh đạo cộng sản không hề có khái niệm các bên cùng thắng. Họ chỉ nghĩ nếu như người khác có lợi thì họ bị thiệt. Đó là lý do tại sao họ thấy nếu người Việt Nam có dân quyền hiện thực thì họ sẽ bị thiệt vì bị mất quyền lực bất hợp pháp. Cũng như họ cho rằng nếu nước Mỹ, Nhật Bản có lợi thì Việt Nam sẽ bị thiệt hại.

Từ tư duy như vậy dẫn đến thảm trạng của đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại, “tứ bề thọ địch”, không có bạn bè, đến cả anh “bạn vàng” thật ra cũng là “thù địch”. Lãnh đạo cộng sản ngồi ở trên đỉnh quyền lực nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị lật đổ. Trong khi đó, các quốc gia có nền tảng pháp luật chuẩn mực với chính quyền chính danh do dân bầu ra như Mỹ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên… đâu bao giờ lo sợ bị lật đổ.

Tướng Long có bao giờ suy nghĩ tại sao Nhật Bản, Nam Triều Tiên liên minh quân sự với Mỹ nhưng không ai nói các nước đó mất độc lập không? Những thứ “đồ chơi” mà Tướng Long mơ ước Việt Nam sở hữu để đối phó với Trung Cộng thì Mỹ đang cung cấp cho Nhật Bản, Nam Triều Tiên như các hệ thống tên lửa Aegis, Thaad, PAC, máy bay F22, F35,…

Rõ ràng là việc liên minh, liên kết với nhau giữa các quốc gia là câu chuyện các bên cùng có lợi, cùng thắng chứ không phải một nước có lợi thì nước khác bị thiệt hại.

Cả dân tộc cùng thắng

Tương tự như thế, các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam nên hiểu rằng người dân Việt Nam là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của quốc gia chứ không phải là “thế lực thù địch”. Nhà cầm quyền cần phải trao trả quyền làm chủ cho người dân, thực hiện trưng cầu dân ý, phúc quyết hiến pháp, bầu cử tự do, và đảm bảo quyền sở hữu đất đai, tài sản của dân.

Khi người dân làm chủ đất nước thì người dân sẽ ra sức xây dựng nó và bảo vệ nó. Lúc đó lo gì các trí thức Việt Nam từ trong nước đến hải ngoại không đóng góp ý kiến tâm huyết để xây dựng, chuyển giao công nghệ, kể cả công nghệ quốc phòng. Lúc đó thì kẻ thù nào dám nhòm ngó một Việt Nam đoàn kết?

Khi pháp luật chuẩn mực đảm bảo quyền tư hữu của người dân thì dân mới yên tâm làm ăn kinh doanh. Khi đó thì lo gì đất nước này không giàu, không mạnh.

Khi người dân được làm chủ thì chính các đảng viên cộng sản cũng là dân, cũng là chủ đất nước, cũng được pháp luật chuẩn mực bảo vệ tính mạng và tài sản hợp pháp. Vậy thì tại sao nhà cầm quyền phải lo sợ? Và có phải pháp luật chuẩn mực là giải pháp để cả dân tộc cùng thắng hay không?

Cần khẳng định rằng người Việt là đồng bào, giữa người Việt không có thù địch. Dân tộc này, tiêu biểu như thời Nguyễn Trãi còn cấp lương thực, ngựa xe cho quân Trung Quốc xâm lược về nước thì các lãnh đạo cộng sản lo gì dân tộc này sẽ không bao dung với họ. Đảng cầm quyền hãy trở về với nhân dân trong tình tự dân tộc, cùng nhau đoàn kết dân tộc trên nền tảng pháp luật chuẩn mực để “dựng lại người, dựng lại nhà” (tựa bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn), như câu ca dao mà tổ tiên Việt Nam đã nhắn nhủ:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.