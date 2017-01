New York: Tai nạn xe điện ngầm, hơn 100 bị thương

Một chuyến xe điện ngầm ở thành phố New York bị trật đường ray tại Brooklyn trong giờ cao điểm sáng ngày 4/1, khiến hơn 100 người bị thương, theo nguồn tin từ giới chức thành phố.

Sở Cứu hỏa thành phố New York cho hay hàng chục toán cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai khắp sân ga Atlantic sau khi chiếc xe lửa gặp nạn bên trong trung tâm trung chuyển tấp nập này lúc 8:30 sáng, giờ địa phương.

Khoảng 103 người bị thương trong tai nạn này, Sở Cứu hỏa New York cho biết. Hai toa đầu bị hư hại nặng. Đây là vụ trật đường ray quy mô lớn thứ nhì có liên quan đến hệ thống xe điện ngầm ở khu vực New York trong 3 tháng qua sau tai nạn hồi tháng 9 ở Hoboken, New Jersey, khiến 1 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Cơ quan quản lý đường sắt liên bang Mỹ và Ban An toàn Vận tải Quốc gia cho hay đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trạm xe điện ngầm Atlanticlà một trong những sân ga bận bịu nhất của New York.

Nguồn: Reuters