Na Uy phát hiện thiết bị nổ ở thủ đô Oslo

Cảnh sát Na Uy đã thực hiện một vụ nổ có kiểm soát, sau khi phát hiện một “thiết bị giống như bom” tại trung tâm thủ đô Oslo sớm 9/4.

Một nghi can đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra sau đó. Tuy nhiên, cảnh sát không cho biết danh tính của nghi phạm này, theo Reuters.

Một phóng viên của hãng này miêu tả về một tiếng nổ lớn sau khi một nhóm rà phá bom của Oslo đưa một robot phá bom điều khiển từ xa tới hiện trường sau khi khu vực đó đã bị phong tỏa.

Theo cảnh sát địa phương, thiết bị nổ chỉ có khả năng gây ra thiệt hại một cách hạn chế.

An ninh của các nước Bắc Âu đã được tăng cường và lực lượng an ninh trong tình trạng cảnh giác sau khi một nghi can dùng xe tải đâm vào một đám đông ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển hôm 7/4.

Bốn người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ khủng bố.

Tại Na Uy, năm 2011, một nhân vật cực đoan cánh hữu đã thực hiện một vụ đánh bom xe ở Oslo làm 8 người chết cũng như phá hủy một tòa nhà của chính phủ trước khi xả súng trên một hòn đảo làm hàng chục người thiệt mạng.