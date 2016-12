Mỹ lên án IS thiêu sống 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ

Hoa Kỳ lên án vụ hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết.

Một nhóm theo dõi hoạt động khủng bố có trụ sở ở Hoa Kỳ và các nguồn tin truyền thông cho biết là một băng video do IS phát tán chiếu cảnh hai tù binh của IS, là hai quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiêu sống tới chết ở Syria hôm thứ Năm.

Nhóm SITE Intelligence Group chuyên theo dõi các hoạt động trên mạng của IS cho biết tổ chức IS ở tỉnh Aleppo tại Syria đã tung lên mạng một đoạn video chiếu cảnh hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị đưa ra khỏi một chiếc cũi, cả hai bị trói bằng xích sắt rồi sau đó bị thiêu sống.

Hiện chưa kiểm chứng được tính xác thực của đoạn video này một cách độc lập.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Cook nói trong một thông báo:

"Nếu sự thật là đúng như vậy thì Hoa Kỳ cực lực lên án hành động dã man này, đây là lý do tại sao chúng tôi quyết tâm đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo ISIL. Chúng tôi xin chia buồn cùng các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã đóng một vai trò thiết yếu trong liên minh quốc tế chống ISIL. Sự phẫn nộ này sẽ củng cố thêm quyết tâm của chúng tôi, tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và toàn thể liên minh để tiêu diệt ISIL ở Syria, Iraq và những nơi khác."

Nhóm Nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một video tương tự vào tháng 2 năm 2015, chiếu cảnh một phi công lái máy bay chiến đấu người Jordani bị IS bắt, rồi phóng hoả thiêu sống trong khi bị nhốt trong một chiếc cũi.