Mục sư Nguyễn Trung Tôn: ‘Mật vụ công an hành hung chúng tôi’

Mục sư Nguyễn Trung Tôn và anh Nguyễn Viết Tứ bị hành hung khi đang trên đường từ Thành Hóa vào Quảng Bình ngày 27/02.

Mục sư Nguyễn Trung Tôn cho VOA biết khi đến ngã tư Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cả hai người bị một nhóm người lạ chặn hỏi ông sẽ đi về đâu. Khi ông trả lời là đi Cồn Sẻ thì liền bị nhóm người này tấn công, đưa lên xe, liên tục đánh đập, lấy hết hành lý, quần áo và bỏ lại ở một khu rừng núi xa xôi ở Hương Khê vào lúc đêm khuya. Ông nói:

“Khi xe đò dừng ở Ngã tư Ba Đồn cho tôi và người bạn của tôi xuống xe thì có 7-8 thanh niên đứng sẵn ở đấy, họ hỏi tui đi về đâu. Tôi bảo đi về Cồn Sẻ. Tôi vừa nói thì một người trong số đó đấm vào mặt tôi và bạn tôi cũng bị đấm như vậy. Rồi có một chiếc xe 7 chỗ đậu sát ở đó, cửa đã mở sẵn. Họ bật ngữa tôi ra, kéo lên dãy ghế đầu. Người bạn tôi bị kéo lên dãy ghế sau. Họ lấy hết tiền bạc, nhẫn, đồng hồ, điện thoại, tất cả hành lý mang theo. Họ lột hết quần áo chúng tôi. Họ lấy áo trùm mặt tôi lại, trói tôi lại, rồi dùng ống tupe sắt đánh vào đùi, chân và xương.”

Mục sư Tôn nói nhóm thanh niên liên tục đánh nhiều lần cả hai người từ 9 giờ 30 tối cho tới 1 giờ sáng. Họ chở cả hai vào một khu rừng vắng thuộc Thanh Hà, Hà Tĩnh và bỏ họ lại đó.

Như VOA đã đưa tin vào tháng trước, hàng ngàn người ở Cồn Sẻ, Quảng Trạch, Quảng Bình đã xuống đường biểu tình đòi bồi thường thỏa đáng cho những hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại nặng nề sau thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra.

Giải thích lý do vì sao bị hành hung, mục sư Tôn cho biết chính quyền có ý định ngăn ông và người bạn đến “điểm nóng” Cồn Sẻ:

“Giáo sứ Cồn Sẻ và những vùng phụ cận là nơi trước nay xảy ra nhiều vụ kiện, bà con xuống đường yêu cầu đền bù thỏa đáng, khắc phục môi trường. Bà con hay tổ chức biểu tình. Khu vực ấy trong con mắt của chính quyền là khu vực nhạy cảm. Cơ quan an ninh có thể đã lên đi cùng xe đò với chúng tôi. Họ biết địa điểm chúng tôi định đến, liên lạc để bố trí người đánh chúng tôi.”

Mục sư Tôn cho biết nhóm người “lạ” này là ai:

“Chúng tôi có thể khẳng định rằng đây là mật vụ công an của nhà cầm quyền giả dạng côn đồ hành hung chúng tôi, dựa trên một số cơ sở sau: tôi là người đấu tranh, bị bắt cầm tù trong vài năm; tôi tiếp tục đấu tranh và hiện là chủ tịch của Hội Anh em Dân chủ. Chính quyền đã phát loa truyền thanh nói xấu tôi, truyên truyền với người dân nhằm cách ly tôi, cho côn đồ đập phá quầy hàng mua bán kinh doanh, và ngăn không cho khách vào nhà.”

Mục sư Tôn cho biết thêm trong thời gian gần đây ông và gia đình luôn bị chính quyền tỉnh Thanh Hóa cử mật vụ khủng bố tinh thần và đe dọa.

Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị kết án 2 năm tù giam và 2 năm quản lý về tội truyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự. Ông bị công an tỉnh Nghệ An bắt giam vào tháng 1 năm 2011 và được trả tự do vào tháng 1 năm 2013.