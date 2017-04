Bắc cầu hay xây tường?

Có láng giềng như Mexico, liệu nước Mỹ nên xây tường hay bắc cầu qua biên giới?

Mexico, có khoảng 122.3 triệu dân, nghèo khổ với một chính quyền bất lực, không lo đủ công ăn việc làm cho người dân. Thường thường chỉ có khoảng 40,000 công ăn việc làm, cho bình quân 1.3 triệu công nhân lao động.

Đã nghèo, Mexico còn đầy dẫy chết chóc vì ma tuý, công ăn việc làm không đủ, dân chúng chỉ chờ vượt biên qua đất Mỹ, và còn nhiều lần phản đối, biểu tình lên án Mỹ vô nhân đạo.

Mỗi năm, Hoa Kỳ đã phải xử dụng 21,000 nhân viên tuần phòng để kiểm tra biên giới. Tháng 1-2006, nhân viên trong toán tuần tra biên giới Hoa Kỳ đã nổ súng khi thanh niên Guillermo Martinez-Rodriguez và hai người khác vượt qua biên giới gần San Ysidro, phía Nam San Diego. Martinez-Rodriguez trúng đạn chạy về lại và chết trên đất Mexico. Sau đó, tòa Lãnh Sự Mexico ở San Diego đã tuyên bố gần như cảnh cáo chính phủ Mỹ: “Chúng tôi không thể tha thứ cho tình trạng này.”



“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!” Khi con mình leo tường vào nhà người, sao không trách con mình, mà trách người hàng xóm đã rào vườn lại hay thả chó dữ ra.

Di dân phần lớn từ Nam Mỹ, đã có các cuộc biểu tình vĩ đại quy tụ trong nhiều thành phố như Dallas, Phoenix, Denver, Los Angeles tổng cộng có tới 500,000 người để đòi hỏi Hoa Kỳ không được xem việc nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ thành một tội hình sự, cũng như không được có những biện pháp ngăn chặn gắt gao như xây tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Việc biểu tình này chẳng khác chi đòi hỏi Mỹ phải mở cửa biên giới cho di dân tự do ra vào. Trên thế giới này, từ cổ chí kim, chưa có một quốc gia nào bỏ ngõ biên giới cho dân nước khác ra vào tự do. Tất cả những di dân bất hợp pháp đều bị bắt và mau mắn trục xuất bất kỳ các quốc gia đó là Pháp, Anh, Canada, Úc, hay Nhật…

Theo báo cáo của Bộ Nội An Hoa Kỳ, tháng 1-2012 có 40,4 triệu người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ, trong đó có 11,5 triệu người nhập cư và cư trú bất hợp pháp. Người nhập cư bất hợp pháp gốc Mexico có khoảng 6,8 triệu (chiếm 59%.) Mỗi năm có khoảng 850,000 người từ phía Nam vượt biên đến Mỹ, có nghĩa là từ phía biên giới Mỹ-Mexico đã có gần nửa triệu người Mexico, vượt qua đoạn đường biên giới dài 670 dặm ở những ranh giới của những tiểu bang California, New Mexico, Arizona, Texas, mà các toán tuần tra biên giới Mỹ không có cách gì ngăn cản nỗi. .



Từ năm 2006, Quốc hội Mỹ chấp thuận $2.6 tỉ cho chương trình xây hàng rào biên giới, nhưng chưa có ước lượng cụ thể về kinh phí của tường ngăn và hàng rào kỹ thuật, hay dự chi về bảo trì. Mặt khác việc xây dựng hàng rào còn phải thương lượng với 749 chủ đất nơi công trình đi qua.



Theo như ý của các nhà lãnh đạo các cuộc biểu tình, người Mexico đã xây nhà cửa cho Mỹ, làm công việc đồng áng cho Mỹ, nấu ăn cho các gia đình Mỹ, người Mexico phải được tôn trọng và đối xử công bằng. Đa số người Mỹ và giới chủ nhân nông trại, xây cất nghiêng về việc chấp thuận cho di dân bất hợp pháp được ở lại Mỹ nếu họ chịu nộp phạt, học nói tiếng Anh và đáp ứng những điều kiện khác như trở về quê quán và ưu tiên cho được nhập cư lại Hoa Kỳ, nhưng chuyện ấy coi bộ còn lâu, và dân Mexico vẫn ồ ạt vượt qua biên giới. Nếu sắc luật về di dân thời Tổng Thống Barack Obama thành hình, thì 12.5 triệu di dân không giấy tờ hợp lệ hiện đang sống và làm việc trên đất Mỹ sẽ được hợp thức hóa.

Không phải bức tường biên giới mới có dự định xây lên từ hôm nay, tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2008, Bộ Hoa Kỳ An ninh Nội địa đã xây dựng được 344,3 dặm (554,1 km) tường. Từ khi tân Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump, có chính sách mới về các di dân bất hợp pháp, và cho biết sẽ xây xong bức tường dài 700 dặm, chi phí lên tới 21,6 tỷ USD giữa hai nước Hoa Kỳ và Mexico, thì số người vượt biên trái phép bị lực lượng tuần tra biên giới Mỹ bắt giữ tại biên giới đã giảm 40%. Nhưng giảm như thế nào? Số liệu do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ công bố cho thấy chỉ trong tháng 2/2017, đã có 18,762 người bị bắt khi đang vượt biên hoặc bị hải quan ngăn không cho qua cửa khẩu vào Mỹ. Con số này đã giảm nhiều nếu so với con số 31,578 người vượt biên trong tháng 1/2017. Chúng ta thử tưởng tượng mỗi ngày có 1,000 người vượt biên vào đất Mỹ, nhân viên tuần tra biên giới và phương tiện nào có thể ngăn cản nỗi, nếu không có một bức tường để ngăn cản họ.



Nếu không xây tường mà bắt cầu, thử hỏi, bao nhiêu dân Mexico sẽ tràn qua Mỹ?

Công ty do người Mexico làm chủ dự tính đấu thầu làm bức tường bị dọa giết, trong khi Giáo Hội Công Giáo Mexico nói rằng công ty Mexico nào có ý định cộng tác trong việc xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico là phản bội tổ quốc!

Vấn đề xây tường là vấn đề bảo vệ biên giới của mỗi quốc gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Dùi đánh đục, đục đánh săng (gỗ.)” Mexico chặn người Guatemala tràn vào nước mình, thì Mỹ lại ngăn người Mexico vào Mỹ!

Mexico chẳng đã từng xây tường dài 541 dặm ở biên giới với Guatemala là gì? Viện Di dân Quốc gia Mexico ước tính rằng có khoảng 400.235 người Guatemala vượt biên giới bất hợp pháp mỗi năm vào Mexico và khoảng 150.000 người trong số họ dự định đi tiếp tới Hoa Kỳ.

Tháng 11-2016, Phó Chủ tịch Kem Sokha của đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia (CNRP) nói rằng chính sách của đảng này sẽ tương tự như của tổng thống đắc cử Donald Trump là xây dựng một bức tường dọc theo biên giới dài hơn 1,200 km giữa Cam Bốt và Việt Nam để ngăn chận người Việt chạy qua Campuchia làm ăn, cướp công ăn việc làm của người Cam Bốt.



Đành rằng trong tình nhân đạo, ai cũng cảm thương cảnh khốn khó của con người, nhưng mỗi đất nước đều có những vấn đề riêng, cần giải quyết và bảo vệ cho người dân của họ.



Nếu bạn vượt qua biên giới vào Bắc Hàn, bạn sẽ bị tập trung 12 năm lao động khổ sai. Nếu vào Iran bạn sẽ bị cầm tù vô thời hạn. Nếu bạn vào Afghanistan bạn sẽ bị bắn chết. Nếu bạn vào Ả Rập Saudi, bạn sẽ bị cầm tù. Nếu bạn vượt biên giới vào Trung Cộng bạn sẽ bị thủ tiêu mất tích. Nếu bạn vượt biển vào Cuba, bạn sẽ bị tống vào nhà tù dành cho chính trị phạm.



Nhưng nếu bạn vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ bạn sẽ kiếm được việc làm, sẽ được cấp căn cước, số an sinh xã hội, sẽ được lãnh trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế!



Đó là lý do cả thế giới muốn “vượt biên” vào Mỹ!