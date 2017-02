Indochina Research phản hồi Phạm Chí Dũng

Dân Việt ‘hạnh phúc’ và ‘lạc quan kinh tế’



VOA - Ngày 31 tháng Giêng, 2017, VOA Việt Ngữ đăng tải bài viết của blogger Phạm Chí Dũng, tựa đề “Dân Việt ‘hạnh phúc và lạc quan kinh tế?’”. Bài của tiến sĩ Phạm Chí Dũng có nội dung phản biện kết quả thăm dò do công ty Indochina Research, thành viên mạng lưới Worldwide Independent Network/Gallup International Association (WIN/GIA), thực hiện. Sau khi bài viết của tiến sĩ Dũng được đăng tải, chúng tôi nhận được bài phản biện từ Indochina Research. Trong tinh thần duy trì diễn đàn thảo luận lành mạnh và đa chiều, VOA Việt Ngữ đăng nguyên văn bài viết của Indochina Research dưới đây.





***

Là một công ty nghiên cứu độc lập, Indochina Research đưa ra thông tin dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học có thể kiểm chứng được. Nghi ngờ của ông Phạm Chí Dũng về tính xác thực trong nghiên cứu của công ty Indochina Research và độ độc lập của công ty là hoàn toàn không có căn cứ.



Trong một bài blog trên trang VOA đăng ngày 31 tháng 1 năm 2017, Dân Việt "hạnh phúc" và "lạc quan kinh tế"?, ông Phạm Chí Dũng có đề cập đến nghiên cứu của Indochina Research về mức độ hạnh phúc và lạc quan về tình hình kinh tế của người dân Việt Nam. Ông Phạm Chí Dũng tuyên bố những nhận định của Indochina Research là "khó tin và khó hiểu" và với những nhận định này công ty đã "gây quá nhiều tai tiếng", đồng thời đặt nghi vấn "chính quyền Việt Nam đã dùng tiền để “mua” một vài tờ báo, tổ chức nghiên cứu nhằm nêu ra những thông tin có lợi cho họ" và "Indochina Research là một trường hợp rất đáng nghi ngờ về chuyện mua bán này".



Thứ nhất, công ty Indochina Research là một công ty nghiên cứu độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Công ty là thành viên của mạng lưới Worldwide Independent Network/Gallup International Association (WIN/GIA). Giám đốc điều hành của chúng tôi là thành viên của Hiệp hội nghiên cứu dư luận và thị trường châu Âu (European Society for Opinion and Marketing Research - ESOMAR). Do đó, Indochina Research luôn hành động đúng theo Quy tắc ứng xử Quốc tế về nghiên cứu thị trường và xã hội của ESOMAR.



Thứ hai, tất cả các nghiên cứu của Indochina Research đều được tiến hành với phương pháp khoa học chặt chẽ có thể kiểm chứng được. Các thông tin đưa ra đều mang tính minh bạch, có phương pháp luận công khai để người đọc có thể đánh giá. Thông tin "người Việt Nam hạnh phúc thứ 4 và lạc quan kinh tế đứng thứ 5 thế giới" được dựa vào kết quả cuộc điều tra cuối năm 2016 của Indochina Research. Hàng năm, Hiệp hội nghiên cứu thị trường và điều tra Win/Gallup International tiến hành cuộc điều tra cuối năm tại nhiều nước trên thế giới về các vấn đề kinh tế, xã hội và văn hóa. Năm 2016, Win/Gallup International đã phỏng vấn 66.541 người dân sống tại 66 quốc gia trên thế giới về viễn cảnh, nhận định và suy nghĩ của họ về các vấn đề quốc tế và quốc gia. Tại Việt Nam, thành viên của WIN/Gallup là Indochina Research đã thực hiện 700 người tuổi từ 18 đến 64 sống tại Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh.



Với câu hỏi "Nhìn chung, cá nhân anh/ chị cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc, không hạnh phúc cũng không bất hạnh, bất hạnh hoặc rất bất hạnh về cuộc sống của anh/ chị?", có 79% số người được hỏi tại Việt Nam trả lời họ hạnh phúc hoặc rất hạnh phúc và có 1% trả lời họ bất hạnh hoặc rất bất hạnh. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam (số % hạnh phúc trừ đi % bất hạnh) như vậy là 78%. So với 66 quốc gia được WIN/Gallup điều tra, chỉ số này đứng thứ 4.



Với câu hỏi "Theo ý kiến của anh/ chị, so với năm nay thì năm sau nền kinh tế của nước ta sẽ phát triển hơn, sẽ suy thoái đi hay vẫn không thay đổi?" 59% số người được hỏi tại Việt Nam cho rằng 2017 sẽ là một năm kinh tế phát triển, 12% nghĩ kinh tế sẽ xấu đi và 26% cho rằng kinh tế 2017 sẽ không thay đổi so với năm 2016. Chỉ số lạc quan kinh tế (% kinh tế phát triển trừ đi % kinh tế xấu đi) là 47%, cao thứ 5 trong số 66 quốc gia được điều tra.



Indochina Research luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng. Tuy nhiên, tất cả những bình luận không có căn cứ, không có lý luận khoa học từ những người không có thông tin đầy đủ về Indochina Research và các nghiên cứu của Indochina Research đều chỉ mang tính chất suy đoán và không phản ánh đúng sự thật.



Trân trọng,



Indochina Research.