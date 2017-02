Hủy cuộc họp Bắc Hàn – Mỹ

Cuộc gặp đầu tiên giữa Bình Nhưỡng và Washington kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền đã bị hủy, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực cho một đặc phái viên hàng đầu của Bắc Hàn, theo The Wall Street Journal.

Cuộc họp giữa đặc sứ Bắc Hàn Choe Son Hui và các cựu quan chức Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2/3 ở New York, nhưng đã bị hủy bỏ sau khi bà Choe bị từ chối thị thực.

Reuters dẫn lời tờ The Wall Street Journal viết rằng chưng rõ lý do dẫn tới hành động của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng việc Bắc Hàn tử nghiệm tên lửa đạn đạo hôm 12/2 cũng như vụ giết hại người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong Un có thể là nguyên do.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc tin rằng các điệp viên Bắc Hàn ám sát ông Kim Jong Nam ở Malaysia hôm 13/2.

Reuters dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ thông tin nói rằng một cuộc thảo luận giữa Bình Nhưỡng và Washington đã được hoạch định.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ chối bình luận về việc gặp dự kiến ở New York đã bị hủy bỏ vì tin này không liên quan tới chính phủ Mỹ hoặc Hàn Quốc.

Nếu diễn ra, cuộc họp ở New York sẽ là lần đầu tiên một đặc phái viên hàng đầu của Bắc Hàn tới thăm Hoa Kỳ kể từ năm 2011, và là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các đại diện Bình Nhưỡng và Washington kể từ kni ông Trump lên nhậm chức.

Bà Choe, hiện là giám đốc phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Bắc Hàn, từng gặp các cựu quan chức cũng như các học giả Mỹ, và lần cuối cùng là tháng 11 năm ngoái ở Geneva, Thụy Sĩ.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 23/2, ông Trump nói rằng ông quan ngại về các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn, và nói rằng “đó là một tình thế rất nguy hiểm”.