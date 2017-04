Hà Tĩnh tiếp tục biểu tình chống Formosa

Hôm Chủ Nhật, ngày 2 tháng 4 năm 2017, ngư dân Đông Yên đã mang ngư cụ lên quốc lộ 1A, đoạn qua phía Bắc đèo Ngang, còn gọi là đèo Con để chặn xe, bày tỏ thái độ bất bình vì không được đền bù thỏa đáng. Thời gian chặn xe bắt đầu từ 10h sáng cho đến gần 17h chiều thì thông xe.

Ông Hoàng Anh Huyền, ngư dân làng chài Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh chia sẻ với VOA: “Gia đình tôi có 7 người, 2 vợ chồng và 5 đứa con, con tôi đều đang trong độ tuổi đi học. Tôi là lao động chính trên biển, riêng tôi là lao động chính trên biển nhưng hiện nay tôi không nhận được đồng đền bù nào trong vụ Formosa. Tôi không hiểu lý do tại sao chính quyền không chi trả cho tôi, cho ngư dân. Bởi không chỉ riêng tôi mà hơn một nửa ngư dân ở Kỳ Lợi này chưa nhận được đền bù. Không biết chính quyền dùng tiền đó để làm từ thiện cho hay, cho gia đình họ hay sao…”

Hiện trạng biển miền Trung hiện nay vẫn không có gì thay đổi, không còn hải sản để đánh bắt, đời sống người dân thêm phần khó khăn. Những bữa cơm đạm bạc, thiếu cá tôm của các ngư dân như một dấu hiệu đặc trưng thời biển chết.

Ông Đậu Thủy, ngư dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bức xúc: “Đền bù cơ bản nhất là Formosa phải làm biển sạch lại, trả lại biển cho con cháu của chúng tôi. Không những đời chúng tôi mà còn tương lai con cháu chúng tôi nữa. Hiện con cháu chúng tôi không thể ra biển, biển giờ nhiễm độc, cá thì không ăn được, cuộc sống thì ngày càng thất bại. Chúng tôi cần biển sạch. Formosa cần phải trả biển sạch cho người dân.”

Hầu hết những người mà chúng tôi tiếp xúc làm công việc liên quan đến biển đều mong mỏi nhà nước đóng cửa công ty Formosa.

Bà Mai Thị Hoa, người buôn bán hải sản ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cho biết: “Với tôi nói riêng và người dân các tỉnh miền Trung nói chung thì chúng tôi không được nói lên tiếng nói của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng nhân quyền quốc tế, các nhà hoạt động môi trường nói lên tiếng nói thay chúng tôi. Giúp các nơi bị thiệt hại nặng, như Đông Yên chúng tôi đây, nơi bị thảm họa đầu tiên, ngay cửa công ty Formosa. Nhưng chúng tôi không nói tiếng nói của mình được, nói thì bị hạch sách, gặp đủ chuyện.”

Một học sinh trong đoàn biểu tình cho VOA biết thảm họa Formosa “ảnh hưởng rất lớn đến gia đình em, suốt năm qua bố mẹ em không làm được gì cả, không có tiền cho chúng em đi học. Gia đình em giờ thiếu thốn mọi mặt từ lúc biển bị ô nhiễm. Và em đi học thì không được giảm học phí từ đầu năm đến giờ.”

Ngày 3 tháng 4, người dân hai xã Thạch Bằng và Thạch Kim kéo lên ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà để biểu tình, chất vấn Chủ tịch huyện này về vấn đề công an mang súng bắn vào dân vào tối Chủ Nhật. Khi nhân dân đã hoàn toàn chiếm trụ sở ủy ban nhân dân huyện thì Chủ tịch huyện phải nhờ đến quân đội để bảo vệ, thương thảo với dân. Có người bị tình nghi là an ninh giả dạng vào quậy phá và gây bạo động đoàn biểu tình đã bị người dân đánh bất tỉnh. Phía quân đội và công an bao vây bên ngoài trụ sở, bắt một số người. Sau lời hứa bồi thường của chủ tịch huyện cho những người bị công an tấn công vào đêm Chủ Nhật, đoàn biểu tình trả người được cho là là an ninh giả dạng côn đồ, và ra về.

Những cuộc biểu tình bày tỏ thái độ của dân chúng và những lời hứa mơ hồ từ phía chính quyền địa phương như thế này không biết rồi sẽ kéo dài bao lâu. Có một thực tế là Formosa vẫn được ưu tiên nhiều thứ để trụ lại đất Hà Tĩnh tiếp tục hoạt động và biển vẫn đang chết dần, chết mòn mỗi ngày.