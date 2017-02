Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn từ chức

Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã từ chức sau khi có những tin tức cho hay ông đã lừa dối những quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ của mình với đại sứ Nga tại Mỹ.

Việc ông Flynn từ chức chưa đầy một tháng sau khi chính quyền ông Trump lên nắm quyền cho thấy sự xáo trộn xảy ra vô cùng sớm trong đội ngũ cố vấn cao cấp của Tổng thống. Ông Flynn là người ủng hộ trung thành của ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử, nhưng mối quan hệ của ông với Nga đã khiến những trợ lý cao cấp khác lo ngại.

Ông Flynn lúc đầu nói với những cố vấn của ông Trump rằng ông không bàn bạc với đại sứ Nga về những biện pháp chế tài mà Tổng thống Obama đã áp đặt lên Nga vì sự can dự của nước này trong cuộc bầu cử tổng thống trong quá trình chuyển tiếp quyền lực. Phó Tổng thống Mike Pence, dường như dựa trên thông tin mà ông Flynn cung cấp, đã đứng ra bảo đảm uy tín cho ông Flynn.

Ông Flynn sau đó nói với các quan chức Tòa Bạch Ốc rằng ông có thể đã thảo luận về những biện pháp chế tài đó.

Trước khi ông Flynn từ chức tin tức cho hay Bộ Tư pháp đã cảnh báo chính quyền Trump về những liên lạc của ông Flynn với Nga.

Những nguồn tin nắm rõ tình hình cho báo The Washington Post và The New York Times biết rằng Bộ Tư pháp đã nói với chính quyền rằng những gì Tòa Bạch Ốc đang nói công khai về những liên lạc của ông Flynn và sự thật về chuyện gì đã xảy ra là không trùng khớp.

Một người nói rằng Bộ Tư pháp lo ngại ông Flynn có thể lâm vào thế bị phơi bày bí mật.

Một quan chức chính quyền Trump nói rằng Tòa Bạch Ốc đã biết về cảnh báo này của Bộ Tư pháp từ "mấy tuần nay." Quan chức này không nói liệu Tổng thống có được báo cáo về vấn đề này hay không.