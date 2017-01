Chợ Bến Thành mở cửa đến 24 giờ để phục vụ Tết

Chợ Bến Thành sẽ mở đến 24 giờ trong suốt ba ngày để phục vụ Tết Đinh Dậu.

Báo Pháp Luật Tp. Hồ Chí Minh dẫn lời ông Lê Quang Thiện, Trưởng ban Quản lý chợ Bến Thành cho biết “Từ 24 đến 26-1 (tức 27 đến 29 tết), tiểu thương ở chợ sẽ bán tới 24 giờ. Sáng 29-1 (tức mùng 2 tết), chợ sẽ hoạt động trở lại.”

Ông Thiện còn cho biết thực phẩm kinh doanh trong chợ hiện đang tăng từ 20% đến 30% so với ngày thường. Dự báo giá bán thực phẩm sẽ tăng nhưng ông nói: “ban quản lý chợ phải kiểm soát và không để tăng giá vô tội vạ.”

Một đại diện không nêu tên của ban quản lý chợ Bến Thành cho biết:

“Cho đến ngày hôm nay thì mở cửa đến 12 giờ đêm. Riêng ngày 30 Tết thì đến 12 giờ trưa ngưng hoạt động để làm tổng vệ sinh. Sáng mùng 2 Tết thì mở cửa lại bình thường. Nói chung về an ninh trật tự trong chợ thì có đội ngũ bảo vệ của chợ và nhiều lực lượng khác ở bên ngoài như công an phường, dân phòng, an ninh, hình sự… cũng nhiều.”

Anh Trần Văn Tuế chủ sạp sơn mài mỹ nghệ số 888 chợ Bến Thành cho biết:

“Bán hàng mỹ nghệ. Năm nay bán ít hơn mọi năm. Sang năm nay thì vắng… từ Việt Kiều cho đến nước ngoài. Hầu như Việt Kiều năm nay cũng rất ít mua.”

Một chị nhân viên quầy lưu niệm sạp Cẩm Hà 315 cho biết:

“Dịp cuối năm thì cũng rộn ràng hơn tí. Chủ yếu là các hàng thực phẩm thôi, mua thực phẩm nhiều hơn.”

Các tiểu thương chợ Bến Thành còn cho biết đa số khách Việt Kiều đi dạo chợ Tết chứ chưa có nhu cầu mua hàng nhiều. Họ cũng dự báo rằng nhu cầu mua hàng quà tặng và lưu niệm vào dịp Tết không tăng cao lắm.