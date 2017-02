Chính phủ Afghanistan chú trọng bảo vệ dân hơn giữ đất

Tư lệnh hàng đầu của Hoa Kỳ tại Afghanistan nói với VOA rằng Kabul đã quyết định tập trung lực lượng an ninh xung quanh các trung tâm đông dân cư, đó là một phần nguyên nhân đã dẫn tới Taliban mở rộng lãnh thổ.

Phát biểu này được đưa ra không lâu sau khi Tướng John Nicholson xuất hiện ở Điện Capitol yêu cầu cần đưa thêm binh sĩ sang Afghanistan.

Các lực lượng Taliban ở Afghanistan hiện nay đang kiểm soát khoảng 15 phần trăm lãnh thổ Afghanistan. Đây là điều có chủ ý, theo Tướng John Nicholson, Tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ ở Afghanistan.

Ông nói: "Chúng tôi đang phân biệt giữa lãnh thổ và dân số, do đó, các lực lượng an ninh Afghanistan đã tập trung vào dân số thay vì lãnh thổ, và vì chúng tôi biết nhiều khu vực ở Afghanistan có dân cư rất thưa thớt, thay vì thiết lập tiền đồn quân sự ở vùng sâu, vùng xa, họ đã tập trung vào các khu vực có số lượng dân cư lớn nhất".

Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, Tướng Nicholson cho biết chỉ còn chưa tới 14 ngàn binh sĩ trong lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu, chỉ bằng một phần nhỏ so với thời điểm có tới 100.000 binh sĩ vào năm 2011. Tuy nhiên, ông nói rằng hiện nay ông cần thêm vài nghìn binh sĩ để cùng phối hợp với các lực lượng an ninh Afghanistan.

Tướng Nicholson nói: "Số binh sĩ bổ sung sẽ thực hiện nhiệm vụ tham mưu với các đơn vị Afghanistan ở cấp lữ đoàn trên khắp đất nước."

Trước đó, vị tư lệnh này của Hoa Kỳ nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng các lực lượng Afghanistan đã bị nhiều thiệt hại không chỉ về lãnh thổ mà còn tổn thất nặng nề về số binh sĩ.

Ông nhấn mạnh cần phải giúp tăng cường sức mạnh cho không quân Afghanistan và cung cấp cho họ các nguồn lực để tăng gấp đôi số lượng đặc nhiệm Afghanistan trong bốn năm tới.

Tướng Nicholson nói: "Chính khả năng tấn công sẽ giúp phá vỡ sự bế tắc ở Afghanistan. Khả năng tấn công chính yếu trong các lực lượng an ninh Afghanistan là lực lượng đặc nhiệm và không lực”.

Tướng Nicholson cũng giải thích rằng cuộc chiến để mang lại hòa bình ở Afghanistan đã bị Nga làm phức tạp thêm khi Nga đã làm suy yếu cách thành viên khối NATO và các đối tác Afghanistan.