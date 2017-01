Các trung tâm Do Thái ở Mỹ bị đe dọa đánh bom

Các trung tâm Do Thái tại một số tiểu bang ở Mỹ ngày 9/1 được sơ tán sau khi họ báo cáo nhận được những lời đe dọa đánh bom. Chưa tìm thấy có chất nổ và cũng chưa có ghi nhận thương vong.

15 trung tâm Do Thái trên khắp nước Mỹ báo cáo nhận được đe dọa. Đến 4:30 chiều cùng ngày, mọi hoạt động đã trở lại bình thường sau khi cảnh sát xác định không có nguy cơ, Hiệp hội các Trung tâm Do Thái Bắc Mỹ cho biết trong một thông cáo.

Trung tâm Do Thái Kaplen ở Tenafly, vùng ven thành phố New York, cho biết nhận được đe dọa đánh bom vào buổi chiều và đến 2 giờ thì đã mở lại các hoạt động sau khi cảnh sát khám xét kỹ và xác định khu vực an toàn.

Trung tâm Do Thái Bender ở bang Maryland cũng cho hay đã khôi phục hoạt động sau khi nhà chức trách địa phương rà soát kỹ.

Ngoài ra, các trung tâm ở Florida, South Carolina, và Tennessee cũng nhận được những cảnh báo đe dọa đánh bom.

Cục kiểm soát chất nổ, võ khí, thuốc lá, bia rượu cho hay họ được tin này và sẵn sàng hỗ trợ giới hữu trách các địa phương, nếu được yêu cầu.