Danh ca George Michael qua đời

Siêu sao nhạc pop người Anh George Michael, từng nổi tiếng với các bài hát như “Last Christmas” (Giáng sinh cuối cùng), qua đời tại tư gia ở Anh hôm 25/12 ở tuổi 53.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phụ trách truyền thông của ca sĩ nổi danh trong ban nhạc Wham! rồi sau đó là sự nghiệp solo từ giữa thập niên 80 mới thông báo như vậy, theo Reuters.

Cảnh sát địa phương cho biết rằng chưa thể lý giải được cái chết của danh ca này, nhưng cho hay rằng không có gì đáng ngờ.

Hồi những năm 80, Wham! là một trong những cặp song ca nổi danh nhất với những đĩa đơn như “Last Christmas”, "Careless Whisper", "Wake Me Up Before You Go-Go" hay “The Edge of Heaven”.

Sinh ngày 25/6/1963 với tên khai sinh Georgios Kyriacos Panayiotou trong một gia đình nhập cư gốc Hy Lạp sống tại một căn hộ trên một tiệm giặt là ở phía bắc London.

Cố ca sĩ này từng chơi nhạc trên hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô nước Anh trước khi nổi tiếng với Wham!

Với người bạn học Andrew Ridgeley, ông thành lập ban nhạc Wham! năm 1981, và cặp song ca này sau đó đã cho ra đời một số những bài hát đáng nhớ nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới trước khi tan rã năm 1986.

Ông Ridgeley viết rằng ông “đau buồn vì mất đi một người bạn yêu quý”. Ca sĩ Elton John cũng viết: “Tôi thật sự sốc. Tôi đã mất đi một người bạn yêu quý, một nghệ sĩ tuyệt vời, một tâm hồn rộng lượng, và tốt bụng nhất”.