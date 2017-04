Các Kitô hữu mừng Lễ Phục sinh

Nhiều tín hữu phải đi qua các thủ tục kiểm tra an ninh chặt chẽ hôm Chủ nhật mới có thể vào quảng trường Thánh Phêrô đầy hoa của Tòa thánh Vatican để dự Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh do Đức Giáo hoàng Phanxicô làm chủ lễ. Ngài đã đọc bài phát biểu Lễ Phục sinh hàng năm "Urbi et Orbi" (Những lời nhắn gửi Tòa thánh và thế giới).

Các Kitô hữu khắp thế giới mừng Lễ Phục sinh vào Chủ nhật - ngày mà họ tin rằng Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết. Đây là ngày thiêng liêng nhất trong Công lịch.

Lễ Phục sinh không cố định mà mỗi năm là một ngày khác nhau. Các nhà thờ Công giáo phương Tây mừng Lễ Phục sinh vào ngày Chủ nhật đầu tiên kế tiếp ngày rằm sau điểm xuân phân.

Tuy nhiên, năm nay, Công giáo La Mã và Tin lành mừng Lễ Phục sinh cũng trùng với các giáo hội Chính thống giáo. Thông thường, hai Lễ Phục sinh của các giáo hội này cách nhau hàng tuần vì giáo hội Công giáo phương Tây theo lịch Gregorian, trong khi Chính thống giáo phương Đông sử dụng lịch Julian cổ hơn.

Lễ Phục sinh đánh dấu sự kết thúc của Tuần Thánh, là tuần lễ trước Lễ Phục sinh và bao gồm Thứ Năm Tuần Thánh, là ngày có bữa tiệc li của Chúa Jesus cùng các tông đồ. Tuần Thánh cũng bao gồm Thứ Sáu Tuần Thánh, là ngày Chúa Jesus bị đóng đinh lên thập giá.



Nhà chức trách ở Ai Cập đã tăng cường an ninh trong năm nay phục vụ cho Lễ Phục sinh, sau khi có vụ đánh bom tự sát vào một nhà thờ Cơ đốc giáo Coptic hôm Chủ nhật tuần trước khiến hàng chục người chết và hơn 100 người bị thương.

Tại một lễ tưởng niệm sát với Lễ Phục sinh hôm thứ Bảy, Đức Giáo hoàng đã lên án cách thức nhiều nơi đối xử với người di cư, người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài nói những người đó thấy rằng "nhân phẩm của họ bị đóng đinh lên thập giá” hàng ngày vì bất công và tham nhũng.