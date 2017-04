Bắc Kinh rao thưởng cho ai phát hiện gián điệp

Thủ đô Trung Quốc từ ngày 10/4 tăng cường chiến dịch chống gián điệp nước ngoài, rao giải thưởng từ 1.500 đô la đến 73.000 đô la cho ai phát hiện và báo cáo những người tình nghi làm gián điệp, truyền thông nhà nước loan tin.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giám sát một loạt các luật lệ và chiến dịch để đảm bảo an ninh quốc gia chống lại những đe dọa trong nước và nước ngoài.

Nhật báo chính thức Beijing Daily nói nhu cầu cấp thiết ban hành những biện pháp mới chống lại gián điệp nước ngoài là một phản ứng phụ của việc Trung Quốc cải cách và mở cửa ra thế giới.

Báo này viết tiếp “Các cơ quan tình báo nước ngoài và những lực lượng thù địch khác cũng nhân cơ hội phá hoại đất nước chúng ta bằng cách xâm nhập chính trị, chia rẽ và lật đổ, đánh cắp các bí mật và cấu kết.”

Phòng An ninh Quốc gia Thành phố Bắc Kinh khuyến khích công dân tham gia nỗ lực phản gián bằng giải thưởng giá trị như vừa kể cho những người có tin tức về gián điệp.

Chính phủ có được những quyền hành mới để đảm bảo an toàn cho Trung Quốc với đạo luật về an ninh quốc gia được thông qua vào năm 2014, tiếp theo là những biện pháp chống khủng bố, quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và an ninh mạng.

Các chính phủ Tây phương đã lên tiếng phản đối những biện pháp mới này vì những định nghĩa quá bao quát có thể dùng để tăng cường trấn áp những tiếng nói bất đồng.

Trung Quốc nói những đạo luật này là thích hợp trong tình trạng thực tế vì những quan ngại về an ninh quốc gia.

Vào tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đưa ra một loạt các cảnh báo chống lại gián điệp, công bố những chi tiết hiếm hoi về những trường hợp gián điệp trên truyền thông nhà nước, và nhấn mạnh đến những quan hệ tình cảm lãng mạn có thể dùng để thu thập tin tức nhạy cảm như thế nào.

Thưởng tiền để khuyến khích cảnh giác về an ninh là một chiến thuật thường được chính phủ sử dụng, chẳng hạn như thu thập thông tin về khủng bố tại Tân Cương, vùng cực tây Trung Quốc.

Báo Beijing Daily nói làm việc với nhân viên các tổ chức nhà nước để làm hại quyền lợi quốc gia Trung Quốc, khuyến khích đào tị và mua bí mật quốc gia là những hành vi gián điệp cần phải được báo cáo.

Khám phá những dụng cụ gián điệp, như máy ghi âm và theo dõi, có thể được thưởng thêm tiền.